因應一例一休漲報名費？大考中心被打臉
〔記者吳柏軒、吳柏緯、邱奕統、王憶紅、林彥彤／台北報導〕一例一休的加班費怎麼算？連大考中心都搞錯。大考中心主任黎建球昨脫口指稱，因一例一休使考試成本增加，試務費用恐倍增、多出三千萬元開銷，考慮調漲報名費因應。但教育部、勞動部隨即打臉，指監考人員屬短期聘僱，工作天數不超過六天，不會多出加班費，報名費沒有漲價必要。
監考人員短期約聘 不會多加班費
大考中心昨舉行大學學測試務人員入闈，黎建球說，學測報名人數屢創新低，報名費收入減少，但試務成本大幅增加。他指一例一休是最大困難，預計增加三千萬元，若中心無法負荷，又無政府補助，恐漲報名費。
但勞動部表示，監考人員多非大考中心正職人員，即使受僱，若一週上班未達六天，也不會有休息日出勤衍生加班費問題。入闈恐讓試務人員無法七天休一天，也已在日前函釋例外，只要勞資合意就可挪移例假。教育部高教司長李彥儀也質疑：「一倍的數字怎麼算的？」
大考中心副主任沈清嵩解釋，原試算所有監考、試務人員的加班費約三千萬，如今釐清算法，確定試務成本未大增，將不會調漲報名費。
勞團抗議宏達電逼簽調假同意書
一例一休延伸的亂象也不少。電子大廠宏達電傳出要求員工簽署薪資調整、休假日調整的同意書，桃園電子業產業工會昨天前往該公司抗議。宏達電昨上午聲明表示，會徵得員工同意後才實施假日挪移；下午改口取消國定假日調移產線員工同意書，並強調全月薪資優於勞基法。
桃園市勞動檢查處表示，宏達電去年十一月未經員工同意就調假，將予以開罰，罰款在二萬到一百萬元間，後續將追蹤複查。
原民投訴雇主不讓他請祭儀假
此外，卑南族人李先生投訴，指雇主以一例一休上路後休假變多為由，拒絕他請祭儀假。勞動部說明，各族歲時祭儀假依照原民會公告，性質上屬於國定假日，若排定的祭儀假遇例假日、休息日，應擇日補假一日，否則就違反勞基法。
為了解是否有業者搭著一例一休的便車亂漲價，消保處日前指將「約談」包括鬍鬚張、三商巧福等九家業者。消保處副處長吳政學昨天表示，將在不擾民前提下釐清漲價原因，「約談」改為「書面說明」。消基會認為審查的方式不拘，但關鍵是要在年節前向大眾說清楚結果，避免消費者預期心理。
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