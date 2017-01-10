許添財：1例1休有大破無大立／當務之急應先救產業 才可能拚經濟

2017-01-10

〔記者黃佩君／台北報導〕一例一休上路引發爭議，商研院董事長許添財昨表示，政府修法立意良善，但略顯倉促及缺乏配套，有「大破」但無「大立」效果，殺傷力很大。他認為當務之急是幫助產業轉型，「大破」之後才能「大立」，要先救產業，才可能拚經濟。

許添財表示，近期看到一例一休新制對很多行業造成衝擊，例如民宿業者營運成本就可能上漲，為控制成本可能改為聘用臨時工，但人力就變得分散且不穩定。

修法太倉促

他強調，一例一休當初修法用意相當良善，但修法過程太過倉促，整體支離破碎，沒有達到當初希望的效果；修法讓很多人看到「大破」而非「大立」，大家都嚇壞了，所以輿論殺傷力很大。

許添財指出，治本之道是要加速接續「大立」，協助業者轉型，要救產業才有可能救經濟。例如商研院與民宿業者簽署備忘錄，成立「民宿學院」，協助業者做全面性努力，訓練適用人力，解決人才供給瓶頸，也提供商業模式再造的專業諮詢，希望幫助業者走出困境。