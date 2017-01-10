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車輛排污累犯 最高可罰6萬元

2017-01-10

〔記者楊綿傑／台北報導〕秋冬季空污嚴重，移動污染源是元凶之一，環保署昨預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，大幅提高車輛排污罰鍰金額，最多達四倍，最快今年九月前就上路。

首犯罰鍰提高為2倍 最快9月前實施

根據修正草案，汽機車及大型車排污罰鍰，第一次將提高至原來的兩倍，第二次則提高到原來的三倍，機、汽車及大型車最高可分別罰到一萬八千元、三萬六千元及六萬元。

另外，針對國內目前八萬多輛的第一期及第二期柴油車，環保署也將罰鍰分別提高到原來的四倍及三倍，從原本的五千元分別提高到兩萬元及一萬五千元，年度累犯者罰鍰上限更提高至六萬元。

一、二期柴油貨車牌照稅漲為2萬4

至於先前研擬針對一、二期柴油大貨車提高其牌照稅部分，預定提高五成、從每年一萬六千元漲為兩萬四千。環保署空保處長蔡鴻德說，交通部基本上沒意見，現正與財政部協商，最快立院下個會期定案。

依據環保署目前規定，機車排污方面，一種污染物超標罰一千五百元，兩種超標罰三千元，若同時有兩種，又超標一．五倍，罰款六千。汽車方面，一種污染物超標罰三千元，兩種超標罰六千元，若同時有兩種，又超標一．五倍，罰鍰一萬兩千元。大型車的罰款則分別為五千元、一萬元及兩萬元。

環保署為遏止老舊車輛排污影響空氣，新的法案預告中直接加入累計處罰的機制，依據次數增加翻倍。例如機車一年內被攔查到第二次，罰金就提高一倍增為一萬兩千元，第三次又再提高一倍，達到最高的一萬八千元。其他交通工具依此類推，汽車最高可罰到三萬六千元，大型車為六萬元。

環署盼藉此汰換一百多萬輛老舊機車

蔡鴻德解釋，攔查項目包括一氧化碳、碳氫化合物等，以一百多萬輛老舊二行程機車為例，一定會超過排放標準，希望藉此促使民眾汰換。

該法預告後還會再舉辦相關研商及公聽會，行政院核定後可望下半年公告實施，預計今年秋冬空污季前就能上路，未來也會要求地方配合加強攔查。

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  • 環保署昨預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，大幅提高汽機車排污罰鍰，累犯最高可罰到6萬元。（資料照，記者佟振國攝）

    環保署昨預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，大幅提高汽機車排污罰鍰，累犯最高可罰到6萬元。（資料照，記者佟振國攝）

  • 交通工具排放空污罰鍰修正內容

    交通工具排放空污罰鍰修正內容

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標題：車輛排污累犯 最高可罰6萬元


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