國外習醫回台考照 認定變嚴

2017-01-10

目前每年持國外醫學系畢業證書參加我國醫師考試的人數約一、兩百人，衛福部考量各國學制分歧，擔心對於我國醫師人力與醫療品質造成衝擊，因此會同考選部、教育部發布「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，但不溯及既往，受影響的是今年起入學、於國外開始修習醫學科系的學生。

新規定包含國外畢業學校須為我國教育部已列入參考名冊者，醫學系、牙醫系的修業年限均需達6年以上，學士後醫學系4年以上，且課程內容含基礎醫學與臨床醫學達一定時數。中國學歷不包含在採認範圍，中國醫事人員或赴中國習醫者仍不能來台或返台考照執業。（記者林惠琴）