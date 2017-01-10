堆疊雜物、關逃生門、床數超收…護理之家逾半不合格
2017-01-10
〔記者林彥彤、張聰秋／綜合報導〕新政府推長照2.0，照護重症的護理之家也引發關注！消保處昨天公布針對收重症的一般護理之家查核建管、消防等結果，稽查十九家機構，發現有十一家業者不符合規定，違規情節包含雜物堆疊在安全門外、消防設施故障等，消保處要求不合格業者限期改善，現已全數改善完畢。
消保處去年九月抽驗十九家護理之家，結果查到四家「建築安全」不符合規定、三家「消防安全」不符合規定、四家「經營管理」不符合規定、六家「契約部分」不符合規定。
消保官王德明說明，在建築安全違規部分，可見障礙物堆疊在安全門走道，影響逃生路線或阻礙逃生門開啟等；消防安全違規則有警報設備不足、緊急照明燈故障等；經營管理則有應聘用之護理人員人數不足或超收床數等；契約違規的則多為契約記載審閱期間不符規定等。
其中違規最多項的是彰化縣「春生堂護理之家」，不合格的項目有緊急照明燈故障、護理人數不足以及逃生門無法開啟等；「屏東萬丹護理之家」也因超收核准床數，被罰一萬五千元。
春生堂護理之家表示，由於是廿幾年舊建物，因此在消防安全上較難跟進新消防規則，現已改善；萬丹護理之家也說，該機構核准開放床數是廿九床位，但因有員工媽媽需要喘息照護，基於情理才超收床位，現已改善。
王德明呼籲，民眾一定要選擇有立案的照顧機構，並詳細審閱契約內容，如遇消費糾紛，可撥打一九五○消費者服務專線，或到各地消費者服務中心申訴。
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