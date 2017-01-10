醫拿7成回扣 藥商自爆有利可圖就給
〔記者王錦義／花蓮報導〕台東地檢署偵辦前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲收取藥商回扣案，意外揭開藥商回扣的潘朵拉盒子，檢警發現他從二家藥商收取驚人的回扣，一家的回扣是八千四百多萬元，另一家二千九百多萬元，從八十七年至九十六年收取回扣達到一億一千多萬元，檢警並從陳明哲及其親友住處搜出四千多萬元現金及二十七條黃金。藥商自爆：「有利可圖，我們就給。」
根據二家藥商九十六年間向檢察官和法官供述，他們給陳明哲的回扣從二成起跳，最高七．一成，「純粹是利潤的考量」。給回扣超過八千萬元的業者供述：「陳明哲會以藥品的種類來做區分計算回扣的百分比。如果是比較大品項的藥，就會有比較高的回扣百分比，因為陳明哲會拿另一家業者跟我們做比較，要求我們提高回扣的百分比，如果我們無法比照提高的話，就要給另一家做。」
該業者供述，每個月的回扣是一百萬至二百萬元間，偶爾會超過二百萬元，都是以現金直接交給陳明哲哥哥的親密女性友人或父母親。當中最大暴利的一顆藥是Kinloft 50mg（抗憂服膜衣錠），陳明哲從九十二年十一月開始使用，當時每顆單價三十五．七二元，回扣六十一．二％，購買六萬多顆，給陳明哲回扣一百多萬元。
一顆抗憂鬱藥 每月回扣逾百萬
藥商提供給檢察官、法官的報表，每個月光是這顆藥的回扣就超過百萬元，九十三年八月回扣飆高到二百三十多萬元，九十六年二月Kinloft的回扣高達七十一．二％，藥商向法官說：「這顆藥從開始送回扣給陳明哲，到他被羈押為止，總共大約有三千五百萬到四千萬元左右。」另外其他四種精神科主要藥品BUSRON、SUSINE、CARPINE、CLOPINE等的回扣都佔有五十％，「這些百分比都是陳明哲要求的」，總計給陳明哲的回扣八千四百多萬元。
從2成到5成 另家藥廠退出競爭
另一家藥商向法官供述：「回扣從二十、二十五、三十、四十％，到後來增加到五十％，我們逐漸沒有辦法與另一家競爭，已經要賠錢了，所以就退出，因為我們無法認同陳明哲的理念，他每一次都用另一家業者來壓我們。」總計給陳明哲的回扣二千九百多萬元。
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