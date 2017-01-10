機捷直達車拆座位 增行李空間

2017-01-10

桃園機場捷運正在積極修改履勘委員提出的改善事項。機捷昨公布直達車將拆除28個座位以增加行李空間，預計改裝後每列直達車可放置122個28吋行李箱。此外，現有直達車的杯座也都改成無線充電座，方便旅客乘車時可以順便手機充電。

另外，交通部高鐵局也對承包商日本丸紅公司延後完工，裁罰新台幣25億元，並打算求償。根據機捷合約，逾期完工罰款的檢核點為通車日期，高鐵局即使早想罰丸紅，也只能依照合約規定，等通車後再處理。高鐵局說，目前高鐵局手中還握有約30億元工程款，不擔心罰款問題。丸紅則未能取得回應。