日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
2017-01-10
〔記者黃佩君、甘芝萁／台北報導〕台灣觀光客連續兩年破千萬，去年更提早達到千萬門檻，旅客數有望破新高，日、韓客數量抵過中客損失量。但民宿業者喊未受惠、難生存，希望政府給予課稅減免或適用國旅卡等政策幫助。
民宿協會全國聯合會會長劉玲玲表示，過去中客自由行多選擇新北、花蓮、屏東民宿，一般外籍客人則集中在台北都會區，讓台北以外民宿業者住宿率從五成降僅剩一、二成。
劉玲玲舉例，花蓮民宿業者原本「週休六日」、僅週末有生意，中客來台後平均住房率拉高到四、五成。去年中客來台開始縮減後，又回復到週休六日，住房率砍半，掉到僅剩一、二成。
為何一般外籍客增加，卻無法彌補中客損失？劉玲玲解釋，中客多喜歡旅遊新北、花蓮、屏東等縣市，能挹注當地民宿；日韓客儘管也是自由行，卻多半集中台北都會區，因此新北、花蓮、屏東損失特別慘重，花蓮更是重災區。
她表示希望政府能伸出援手幫助民宿業發展，讓每間民宿的合法房間數可從五間提高到八間，也希望振興觀光方案、國旅卡等也可以適用民宿，或是給予租稅優惠。
觀光局表示，目前國旅卡已放寬可以讓公務員購買自由行，合法的民宿也在國旅卡適用範圍內；至於租稅優惠，需視業者所提項目內容，觀光局也願意轉達業者意見，協調財政部、國稅局等租稅主管機關來做進一步評估。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 因應一例一休漲報名費？大考中心被打臉
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 北市水果攤「霸道」 路人蒐證遭圍毆
- 中華電信數位好厝邊 扎根在地產業
- 摸女助理大腿 陳朝容判拘定讞
- 〈紐約性愛檔案〉讓男人硬起來 的小賤招
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 〈年終掃除go〉6心法 雜物get out
- 《第74屆金球獎》賈斯汀撩撥吉米法隆 妙演拉拉鍊
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 落實農藥殘留檢驗 7市場買氣旺
- 投市舊衣回收箱 淪垃圾桶
- 12月出口勁揚14％ 今年會更好
- 服務42年半 校長李中玉退休
- 糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Academic charged with corruption
- 儘管國際局勢變動 蔡英文：台宏相互扶持不變
- 北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
- 法官當庭恫嚇被告 輕罰180萬薪過關
- 22藍委相挺 吳敦義展黨內實力
- 中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟
- 遭夫燒成火球 妻還打神秘電話
- 自由車國手 「吹落山風」魔鬼訓練
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 萊恩也要「變臉」！照樣親民啦
- 自由廣場》十八趴挪做長照財源如何？
- 狠鄰丟雞翅 毒死5隻狗
- 公牛3連勝迎戰雷霆 今日賽事預告與轉播
- 川普擴軍 美艦增至355艘抗中俄
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 海倫清桃身世造假 鄰居怒斥：這很可惡！
- 醃漬產品抽驗 1酸菜漂白劑超標42倍
- 詹世昌獲TPGA年度最佳球員
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 勇士棄李恩 找貝隆回鍋
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 雙性戀劈腿 保女女戀 謊稱被男性侵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分