日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠

2017-01-10

〔記者黃佩君、甘芝萁／台北報導〕台灣觀光客連續兩年破千萬，去年更提早達到千萬門檻，旅客數有望破新高，日、韓客數量抵過中客損失量。但民宿業者喊未受惠、難生存，希望政府給予課稅減免或適用國旅卡等政策幫助。

民宿協會全國聯合會會長劉玲玲表示，過去中客自由行多選擇新北、花蓮、屏東民宿，一般外籍客人則集中在台北都會區，讓台北以外民宿業者住宿率從五成降僅剩一、二成。

劉玲玲舉例，花蓮民宿業者原本「週休六日」、僅週末有生意，中客來台後平均住房率拉高到四、五成。去年中客來台開始縮減後，又回復到週休六日，住房率砍半，掉到僅剩一、二成。

為何一般外籍客增加，卻無法彌補中客損失？劉玲玲解釋，中客多喜歡旅遊新北、花蓮、屏東等縣市，能挹注當地民宿；日韓客儘管也是自由行，卻多半集中台北都會區，因此新北、花蓮、屏東損失特別慘重，花蓮更是重災區。

她表示希望政府能伸出援手幫助民宿業發展，讓每間民宿的合法房間數可從五間提高到八間，也希望振興觀光方案、國旅卡等也可以適用民宿，或是給予租稅優惠。

觀光局表示，目前國旅卡已放寬可以讓公務員購買自由行，合法的民宿也在國旅卡適用範圍內；至於租稅優惠，需視業者所提項目內容，觀光局也願意轉達業者意見，協調財政部、國稅局等租稅主管機關來做進一步評估。