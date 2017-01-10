業者有默契 墾丁不削價競爭
2017-01-10
〔記者蔡宗憲、俞肇福、游太郎／綜合報導〕同樣農曆年大發利市的墾丁地區，當地各類水上業者不曾發生「哄抬」或「惡性競爭」價格情況，業者大都有「定價」或「原價」，淡季時採用八折、五折或是更便宜的價格攬客，旺季或農曆年節則恢復「定價」，不僅水上業者如此，當地民宿飯店同樣都以此方式操作，業者各季節都有「默契」底線，少有惡性競爭情況。
但一名業者阿豐大嘆：「這半年客源減少太多，確實有業者砍到成本價在苦撐，景氣再差下去，墾丁水上業者絕對會出現惡性削價圖生存情況。」
野柳地質公園以女王頭地質景觀著稱，業者楊景謙表示，雖然中國觀光客減少帶給國內觀光業衝擊，但是一例一休的新制衝擊更大，園區咬牙苦撐暫時沒有漲票價，也希望國人來看女王頭，自己的觀光自己救。
至於熱門的九份老街，遊客未減，並未傳出有商家削價競爭。花蓮太魯閣及嘉義阿里山等景點都無削價競爭問題。
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