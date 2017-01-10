日月潭船票削價競爭 全票300網路賣90

2017-01-10

〔記者謝介裕／南投報導〕春節即將到來，日月潭遊艇遊湖票價削價競爭情況嚴重，網路甚至出現販售不到碼頭實體售票窗口三分之一價格的船票，還有人因購票管道不同，搭乘同一艘遊艇，竟出現三種不同價格，有遊客抱怨，但也有遊客認為是市場機制。

同船竟出現三種不同價格

遊湖可說是造訪日月潭的遊客熱門行程之一，早期日月潭遊艇公會統一訂定價目表，全票三百元、優待票二百五十元、半票一百五十元，惟民國九十七年間公會被中央公平交易委員會依違反公平交易法，處五十一萬元罰款後，業者輪流排班情況便不再，繼之而起的是各憑本事攬客。

近來，中客來台人數銳減，加上農曆春節在即，為了搶攻國內國旅卡市場，船家之間也不時上演明爭暗鬥戲碼，從日月潭遊艇公會、南投縣府迄日管處都曾接到遊客投訴電話，尤以船票「一船多價」問題最受注目。

據遊艇業界透露，遊湖船票可區分碼頭窗口、飯店、民宿、旅行社與網路等五大管道，雖然全票是三百元，但因為交情、攬客績效等因素，導致船家給予下線的船票價格也不一，之前，曾有三位男大生一起前來遊玩，搭乘同一艘船、同一行程，結果因購票管道不同，竟出現五十元、一百五十元及三百元等三種不同價格。

最近「員林人」等網路社團之中，有人推出遊湖只需九十元的超低價格，並標榜是來回票，不限平常日、假日或春節，也沒有搭乘時間的限制；反觀，若在日月潭碼頭所買的船票，均限制當天搭乘。

對於一船多價情況，有遊客批評不但容易衍生消費糾紛，也嚴重衝擊日月潭觀光形象。但也有遊客認為出門旅遊或買東西本就會多比價，應尊重市場機制。

縣府︰不定期稽查 遏阻亂象

日月潭遊艇公會無奈表示，票價亂糟糟，公所也無力整頓，只能盼甫實施的「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，發揮應有的公權力。

縣府觀光處長王源鍾指出，各船隊在營運計畫書中都不約而同將船票最高價限制在三百元以下。在春節期間將不定時、不定期前往稽查，期有效改善削價惡性競爭亂象。