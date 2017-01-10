日月潭船票削價競爭 全票300網路賣90
〔記者謝介裕／南投報導〕春節即將到來，日月潭遊艇遊湖票價削價競爭情況嚴重，網路甚至出現販售不到碼頭實體售票窗口三分之一價格的船票，還有人因購票管道不同，搭乘同一艘遊艇，竟出現三種不同價格，有遊客抱怨，但也有遊客認為是市場機制。
同船竟出現三種不同價格
遊湖可說是造訪日月潭的遊客熱門行程之一，早期日月潭遊艇公會統一訂定價目表，全票三百元、優待票二百五十元、半票一百五十元，惟民國九十七年間公會被中央公平交易委員會依違反公平交易法，處五十一萬元罰款後，業者輪流排班情況便不再，繼之而起的是各憑本事攬客。
近來，中客來台人數銳減，加上農曆春節在即，為了搶攻國內國旅卡市場，船家之間也不時上演明爭暗鬥戲碼，從日月潭遊艇公會、南投縣府迄日管處都曾接到遊客投訴電話，尤以船票「一船多價」問題最受注目。
據遊艇業界透露，遊湖船票可區分碼頭窗口、飯店、民宿、旅行社與網路等五大管道，雖然全票是三百元，但因為交情、攬客績效等因素，導致船家給予下線的船票價格也不一，之前，曾有三位男大生一起前來遊玩，搭乘同一艘船、同一行程，結果因購票管道不同，竟出現五十元、一百五十元及三百元等三種不同價格。
最近「員林人」等網路社團之中，有人推出遊湖只需九十元的超低價格，並標榜是來回票，不限平常日、假日或春節，也沒有搭乘時間的限制；反觀，若在日月潭碼頭所買的船票，均限制當天搭乘。
對於一船多價情況，有遊客批評不但容易衍生消費糾紛，也嚴重衝擊日月潭觀光形象。但也有遊客認為出門旅遊或買東西本就會多比價，應尊重市場機制。
縣府︰不定期稽查 遏阻亂象
日月潭遊艇公會無奈表示，票價亂糟糟，公所也無力整頓，只能盼甫實施的「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，發揮應有的公權力。
縣府觀光處長王源鍾指出，各船隊在營運計畫書中都不約而同將船票最高價限制在三百元以下。在春節期間將不定時、不定期前往稽查，期有效改善削價惡性競爭亂象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 因應一例一休漲報名費？大考中心被打臉
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟
- 密友爆料 希拉蕊不再參選公職
- 老將薛軒億 36分鐘快斬「夜市球王」
- 儘管國際局勢變動 蔡英文：台宏相互扶持不變
- 上班一族徵文─360行工作照
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 北京強力施壓 佛訥：和蔡英文只通話、未見面
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 八架中國軍機 通過日對馬海峽
- 主持60年 就職司儀被川普開除
- 官司纏訟 市府籲撤 遠雄：沒必要
- 自由廣場》想起26年前德國見聞
- 自由廣場》票投吳敦義 支持馬英九
- 鐵馬遊池上 返鄉青年打造新旅遊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Academic charged with corruption
- 世大運玉山火炬手 報名延長至20日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai welcomed in Honduras
- 熊老大結婚 瑞佐當伴郎
- 海倫清桃身世造假 鄰居怒斥：這很可惡！
- 法界看法 法官評鑑功能待檢討
- 合庫金去年EPS1.16元
- 林承飛「薪」情 可望15萬起漲
- 南亞科上季營收季增近二成
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- HBL男子12強複賽 今高雄巨蛋開打
- 搶藍營正統》洪秀柱訪小蔣最愛扁食店 郝龍斌稱遵經國典範
- 遭夫燒成火球 妻還打神秘電話
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 威力彩頭獎連18摃
- 〈徵文大家談〉從轉職中獲得的啟示
- 亞幣走弱 台幣重貶1.13角
- 猛獅開訓搞「水陸兩棲」 新秀扮皮卡丘
標題：日月潭船票削價競爭 全票300網路賣90
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email