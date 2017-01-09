《健康充電站》用藥醫學講座

2017-01-09

亞東醫院藥學部藥師簡美如1月11日下午1時至2時，在該院北棟一樓思源一廳（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「正確用藥保胃戰」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉2123。