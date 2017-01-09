C肝新藥治療 須先確認病毒有無突變

2017-01-09

文／許金川

Q：我的太太是C型肝炎病患，最近考慮接受C型肝炎口服新藥治療，已經完成病毒量和病毒基因型檢測。原本以為可以開始接受治療了，但是這次回診，醫師卻還要我們再去檢測病毒有沒有突變。為什麼還沒治療，就要檢測病毒有沒有突變？

A：C型肝炎口服新藥不需合併干擾素治療，讓許多患者趨之若鶩。不過，即便如此，還是有一些事項需要特別注意。

首先在治療前一定要先確認病毒量與C型肝炎病毒的基因型，然後針對不同的基因型選擇不同的治療藥物。

因為目前幾種口服新藥作用於C型肝炎病毒的機轉不大一樣，如果治療前C型肝炎病毒在藥物作用的部位已經發生突變，則會降低藥物的療效，例如適用於基因型1b的一種治療藥物Daklinza+sunvepra，治療前，一定要先確認有沒有NS5A的突變，一旦有突變，治癒率會降至4-5成。

相對地，如果沒有突變者，治癒率可以高達9成以上。因此，在服用藥物前，必須先抽血確認體內是否存有抗藥性的病毒，才能決定適用與否。

如果之前有治療失敗的經驗或本身已經有肝硬化，則需考慮延長療程至24週，或加上抗病毒藥物Ribavirin合併治療。

另外，肝硬化的程度、腎臟功能正常與否等，也都會影響藥物的選擇，如此才能選對藥物，達到最佳療效。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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