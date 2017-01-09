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本週汽油不調整 柴油漲0.1元

2017-01-09

國際油價處於盤整狀態，中油、台塑化宣布，本週各式汽油不調整，柴油則調漲0.1元。汽油價格揮別連漲，民眾可喘口氣。

依據浮動油價公式計算，中油週一零時起，維持92無鉛汽油每公升25.3元、95無鉛26.8元、98無鉛28.8元。超級柴油調漲為23.1元。

台塑化調幅化相同，週一凌晨1時起，92無鉛25.2元、95無鉛26.7元、98無鉛29元、超級柴油22.8元。（記者林筑涵）

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標題：本週汽油不調整 柴油漲0.1元


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