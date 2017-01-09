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檢舉Uber 一件最高獎金10萬、一年最多30萬

2017-01-09

〔記者甘芝萁／台北報導〕為遏阻Uber違法上路，交通部祭出最高兩千五百萬的罰款之外，民眾若檢舉，單一事件獎金最高十萬元、一年最多卅萬。Uber司機昨發起「挺Uber一日免費載」活動反制，約有八百多位司機參與；交通部表示，免費載客就無違法問題，就看Uber能免費多久？

高雄的Uber司機蘇偉表示，「一日免費載」由司機自主發起，活動只到昨晚十二時止；他早上就免費載了一組客人從高鐵左營站到國賓飯店。

據了解，昨日估有八百多位司機提供免費服務，高雄、台中等部分地區出現無車可派情況，疑似司機避風頭，或要搭免費順風車的人比車多。

公路總局開出22張舉發單

公路總局表示，自提高公路法加重違規營業罰款後，截至一月七日，已開出廿二張舉發單。Uber公司則迄今未對媒體回應說明司機總數及叫車數量消長狀況。

一名台北的Uber司機私下表示，現在開Uber風險很高，能賺多少是多少，就怕被抓。公路總局指出，其實只要Uber合法納管，司機願考職業駕照，就不必擔心重罰。

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