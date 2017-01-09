中廣換手被資遣 葛大衛健康、經濟走下坡
2017-01-09
〔記者黃捷／台北報導〕葛大衛曾拿過五座金鐘獎，擔任過金曲、金鐘評審，在影劇圈極具份量，如今被爆在世新大學兼課期間，透過助理向學生集資購股、借貸，還拖欠還款、甚至涉詐，近六旬耳順之年，不僅身體健康及經濟出狀況，人格還蒙上一層陰影，令不少影劇圈人士感嘆。
葛大衛卅六年前投身廣播界，曾任中國廣播公司新竹台長，主持過《立體世界》節目，也是《孫運璿傳》、《午夜奇譚》的導播。他拿過金鐘獎及擔任評審，還是第四十六屆廣播金鐘獎評審團主委。最後一次現身螢光幕，則是三年前第四十九屆以頒獎人身分出席，當時他謙虛說，舞台屬於得獎者，頒獎人不應把自己太當一回事，他認為「入圍靠本領」，只要有入圍就屬不易。
告贏趙少康 工作回不去
但他的廣播生涯並非一帆風順。二○○七年趙少康接手中廣時，葛大衛遭資遣，葛對趙提告，官司纏訟四年，最高法院雖判趙敗訴，葛仍未回中廣工作。
葛大衛稍後投入學術界。二○○九年擔任世新大學駐校藝術家，後轉兼任教師，開課傳授廣播劇真功夫。雖然教學嚴格，但因名氣大、實務經驗豐富，許多學生慕名搶課，年年爆滿。
葛大衛入教世新同年，開設個人部落格《大衛謅記》，曾抒發擔任金鐘評審感想、批評質疑評審標準的同業，談教課心得，討論過同性戀議題，但也不時透露自身健康問題，比如二○一四年八月被診出椎間盤突出。
生活起居全靠王姓助理照應
除了健康亮紅燈，據了解，葛大衛曾經營公關及食品公司，疑因資金周轉不靈關閉，目前僅領兼任教師月薪一萬兩千元，沒有其他收入，頗為拮据，生活起居皆由王姓女助理照應。
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