農會改選下月啟動 綠營想過半很拚

2017-01-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕四年一度的基層農會選舉下月十九日舉行，農事小組組長及會員代表候選人今天登記，直轄市與縣市級農會、全國農會三、四月也將陸續完成改選。據分析，農會長期來由國民黨掌握，民進黨雖完全執政，但要拿下全國農會會員代表六十五席的過半席次，仍有得拚。

全國農會代表65席 藍營長期掌控

各級農會共有三○二個，分別是一個全國農會、廿二個直轄市與縣市級農會、二七九個基層農會，會員人數超過一九○萬人，是藍綠兵家必爭之地。去年十一月主管機關完成各級農會總幹事候聘登記後，民進黨選舉對策委員會喊出全國農會會員代表過半，不過，難度不低。

全國農會會員代表的產生，先由基層農會選出的會員代表召開會員大會，選出參加直轄市或縣市級農會的會員代表，再由其選出全國農會會員代表。全國農會會員代表共六十五席，可選舉全國農會理監事，再由理監事會議，選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事。

張榮味妹婿張永成 任總幹事11年

全國農會現任理事長為前國民黨立委蕭景田、常務監事為前國民黨立委白添枝；擔任長達十一年多的總幹事張永成，是國民黨立委張麗善的先生、前雲林縣長張榮味的妹婿。民進黨希望換掉張榮味勢力，但全國農會總幹事候聘登記僅張永成登記，民進黨未推派候聘人選，引發揣測。

黨政人士透露，農會長期被國民黨地方派系掌握，民進黨前次執政時，曾試圖打破國民黨與農會共生結構，仍功敗垂成。

民進黨盼盤點法規 讓農民真正參與

民進黨這次在中南部、花蓮等地都推出人選，希望搶進基層農會系統，進而拿下全國農會，但黨政人士坦言難度高，未來盼盤點相關法規，例如，現規定一戶限一名會員，以致很多實際從農的農民無法參加，並不公平，希望透過制度打開原本封閉的農會系統。