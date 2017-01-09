芝山岩古蹟惠濟宮 申蓋10層樓電梯
〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕坐落在北市芝山岩五十公尺小山丘上、屬市定古蹟的「芝山巖惠濟宮」，香客須爬二二六階才能登頂參拜，頗為辛苦，廟方打算興建十層樓高的外掛式香客電梯、空中走廊。但芝山岩文化遺址是國定古蹟，也是一百五十年前泉漳械鬥戰場，文化局副局長田瑋說，若挖到遺骸，電梯就不用做了，文資委員會也將檢視電梯設計有無妨害景觀、與環境融合。
150年前泉漳械鬥戰場 列國定古蹟
惠濟宮主委黃光烈說明，該廟是地方信仰中心，為了讓殘障、老弱婦孺方便參拜，廟方向開漳聖王請示、求賜三個聖筊，允許在芝山岩登山步道口牌坊旁開三公尺寬的電梯，並向信眾募善款，刻上大家姓名。
黃光烈坦言，芝山岩有一百多年前古城牆，早年泉漳人於登山步道上的西隘門械鬥，雖然死者早已移往大墓公祭祀，若因電梯工程再挖掘出先人骨骸，會立即送至靈骨塔祭拜，不會暴露荒野。此外也請中研院考古教授劉益昌春節前後到場監工，該團隊將進駐宮廟，一旦有遺跡出土，將立即處理。
廟方：挖到遺跡即刻處理
此案去年送進台北市文化資產審議委員會後，引發關注，委員李乾朗則指出，該油壓式電梯將下挖一至一．五公尺，由於地基多年前已經過擾動開挖，研判工程不會再影響遺址；但遠眺芝山岩多出一個電梯，可能造成視覺突兀。
李乾朗坦言，惠濟宮廿年前即提出要設電梯，但未獲同意。去年十二月文資委員會審議，廟方再提施工位置，委員們雖傾向通過，但仍要求提電梯３Ｄ設計圖，使用不強烈的色彩、材質，與地景融合。
文資會要求材質要與地景融合
黃光烈則強調，絕不會影響生態、古蹟，因為電梯採直立式，且電梯只會用一、兩面玻璃，其餘看得到的部分則烤漆成山林顏色；至於電梯造價則還未估算。
台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰說，芝山岩是台北近郊的小丘、生態聚落，廟方使用公園路燈管理處土地設置電梯後，一定會衝擊景觀，雖然電梯地基已受擾動，但無法保證更深處不會有遺跡；且登山只要五分鐘、難度不高，真有設置急迫性嗎？他建議北市府檢討改善芝山岩殘障步道，若一定得開發，廟方應提出兩、三套備案。
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標題：芝山岩古蹟惠濟宮 申蓋10層樓電梯
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