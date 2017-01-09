| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

芝山岩古蹟惠濟宮 申蓋10層樓電梯

2017-01-09

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕坐落在北市芝山岩五十公尺小山丘上、屬市定古蹟的「芝山巖惠濟宮」，香客須爬二二六階才能登頂參拜，頗為辛苦，廟方打算興建十層樓高的外掛式香客電梯、空中走廊。但芝山岩文化遺址是國定古蹟，也是一百五十年前泉漳械鬥戰場，文化局副局長田瑋說，若挖到遺骸，電梯就不用做了，文資委員會也將檢視電梯設計有無妨害景觀、與環境融合。

150年前泉漳械鬥戰場 列國定古蹟

惠濟宮主委黃光烈說明，該廟是地方信仰中心，為了讓殘障、老弱婦孺方便參拜，廟方向開漳聖王請示、求賜三個聖筊，允許在芝山岩登山步道口牌坊旁開三公尺寬的電梯，並向信眾募善款，刻上大家姓名。

黃光烈坦言，芝山岩有一百多年前古城牆，早年泉漳人於登山步道上的西隘門械鬥，雖然死者早已移往大墓公祭祀，若因電梯工程再挖掘出先人骨骸，會立即送至靈骨塔祭拜，不會暴露荒野。此外也請中研院考古教授劉益昌春節前後到場監工，該團隊將進駐宮廟，一旦有遺跡出土，將立即處理。

廟方：挖到遺跡即刻處理

此案去年送進台北市文化資產審議委員會後，引發關注，委員李乾朗則指出，該油壓式電梯將下挖一至一．五公尺，由於地基多年前已經過擾動開挖，研判工程不會再影響遺址；但遠眺芝山岩多出一個電梯，可能造成視覺突兀。

李乾朗坦言，惠濟宮廿年前即提出要設電梯，但未獲同意。去年十二月文資委員會審議，廟方再提施工位置，委員們雖傾向通過，但仍要求提電梯３Ｄ設計圖，使用不強烈的色彩、材質，與地景融合。

文資會要求材質要與地景融合

黃光烈則強調，絕不會影響生態、古蹟，因為電梯採直立式，且電梯只會用一、兩面玻璃，其餘看得到的部分則烤漆成山林顏色；至於電梯造價則還未估算。

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰說，芝山岩是台北近郊的小丘、生態聚落，廟方使用公園路燈管理處土地設置電梯後，一定會衝擊景觀，雖然電梯地基已受擾動，但無法保證更深處不會有遺跡；且登山只要五分鐘、難度不高，真有設置急迫性嗎？他建議北市府檢討改善芝山岩殘障步道，若一定得開發，廟方應提出兩、三套備案。

廣告
  • 芝山巖惠濟宮位於五十公尺高的山丘，香客絡繹不絕。 （記者郭安家攝）

    芝山巖惠濟宮位於五十公尺高的山丘，香客絡繹不絕。 （記者郭安家攝）

  • 芝山巖惠濟宮將於圖右側的山壁增設電梯。（記者郭安家攝）

    芝山巖惠濟宮將於圖右側的山壁增設電梯。（記者郭安家攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：芝山岩古蹟惠濟宮 申蓋10層樓電梯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.