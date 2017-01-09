沿著鐵道路跑 紀念品又超讚

2017-01-09

追著火車跑！第一屆「鐵道路跑─乘風接軌」活動，昨天上午在台鐵北湖站旁登場，約7000名跑者興奮地沿著鐵道馳騁，完賽後享用福隆鐵道便當，獲得別出心裁、可組合的鐵軌獎牌等獨特紀念品，令許多參賽者忍不住大呼：「這是我參加過最特別的路跑了！」

這場看準台灣超過40萬鐵道迷市場，量身打造濃濃鐵道味的主題路跑，分為21公里鐵道組與9公里火車組，沿途可一覽10公里以上的鐵道風情，經過東南亞最大的火車醫院富岡基地，還有班次頻繁的列車陪跑。

主辦單位並提供多項深具創意的鐵道紀念品，包括使用騰雲號設計的紀念衫、能吹出火車鳴笛聲的福笛、繪上台灣案內圖的完賽毛巾、仿舊的車票完賽證明、紀念小火車，以及最讓人愛不釋手的可組合式鐵軌獎牌，每個人的獎牌還可組合成長長的軌道，放上小火車行駛。（圖文：記者廖雪茹）