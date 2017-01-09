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入冬最強冷空氣 週末濕又冷

2017-01-09

週五大陸冷氣團逐漸南下

〔記者甘芝萁、陳炳宏／台北報導〕終於要有冬天的寒意了。氣象局表示，週五（十三日）會有大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫下降，預估最冷時間落在週日（十五日），北部空曠處低溫恐將降到僅十三度，中部以北低溫十四度，南部及東部低溫十五度，且會有雨成濕冷狀態。

北台預估下探13度

環保署監資處副處長張順欽則警告，受到來自中國境外污染物影響，今天北部地區空氣污染指標ＡＱＩ會到一二○微克／立方公尺、達警戒橘，中部及雲嘉南則有揚塵現象，敏感族群民眾需注意防範。

氣象局指出，本週氣溫普遍會較上週下滑，週五大陸冷氣團逐漸南下，週末開始天氣變冷，十四、十五日北部空曠處低溫僅十三度，其他各處低溫也僅十四、十五度；北部高溫約十六到十七度，中部及東部十九、廿度，南部廿一、廿二度。

氣象專家吳德榮指出，歐洲中期預報中心（ＥＣＭＷＦ）數值模擬顯示，本週冷空氣勢力強大，週三前的兩小股冷空氣、降溫有限；但週五起第三股冷空氣可能是入冬最強，達「強烈大陸冷氣團」等級，恐將帶來入冬最低氣溫。

此外，菲律賓東方有熱帶擾動，無論是否形成今年第一個颱風，預計不會對台灣有直接影響；不過外圍恐有水氣，可能與週五南下的鋒面匯集，使台灣降雨範圍擴大，天氣變濕冷。

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標題：入冬最強冷空氣 週末濕又冷


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