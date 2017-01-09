長照法後天三讀 財源有法循、配套仍不足
〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕立法院週一臨時會將對「長期照顧服務法部分條文修正草案」進行朝野協商，預計在週三前完成三讀，將遺產及贈與稅、菸稅納入長照財源，讓長照財源有所依據。
遺產及贈與稅、菸稅挹注 每包菸將漲20元
朝野同意「長照法修正草案」排除一個月的協商期之限。按政院版草案規劃，長照財源除調高每包菸的菸稅廿元外，還要將現為十％的遺產及贈與稅率，調為十％、十五％、廿％等三級累進稅率。
但配套的「遺產及贈與稅法修正草案」及「菸酒稅法修正草案」，均未經立法院財政委員會審查，要在下會期才能完成修法程序，這兩法案三讀通過才會加稅。
根據行政院版草案條文，長照特種基金的收入來源，包含遺產稅及贈與稅稅率由百分之十，調增至百分之廿以內；菸酒稅方面，菸品應徵稅額由每千支徵收五百九十元，調增至一千五百九十元等。
衛福部估計，修法調高遺產稅及贈與稅，可增加六十億元稅收，調高菸稅增一百五十八億元稅收，菸稅將從每包十一．八元增加至卅一．八元，每包菸漲廿元。兩稅可增加兩百一十八億元稅入，加上今年度長照預算一七七億多元，將可達成長照二．○第一階段所需財源。
國民黨立委蔣萬安表示，調高遺贈稅及菸稅挹注長照財源已成定局，但此機會稅的每年收入並不穩定，富人已開始將資產移往海外避稅，五年後財源一定不夠，且讓抽菸者多花錢支持長照是變相鼓勵抽私菸，漲價只會讓走私菸更猖獗。
「支持漲遺贈稅！」時代力量立委徐永明說，要調高遺贈稅可以，但要有其他配套，菸稅部分行政部門則未說明清楚，調漲可降低吸菸人口，要以此當財源，一定會有不穩定的問題。
民進黨立委林靜儀指出，根據財政部推估，菸稅漲廿元，菸品消費量每年將減三．三億包，吸菸人口也會減少，站在健康立場這是好的政策，長照主要問題是照護人力不足，政府要積極吸引年輕人投入產業。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，長照二．○第一階段預計兩年內先著重於發展服務規格、標準，待資源普及，能提供一定的服務量能後，第二階段會再討論是否增加其他挹注財源的管道。
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