一次性包材新制悄放寬 塑膠籃可裝禽蛋

2017-01-09

政策上路半個月 多處可見塑膠籃裝蛋

〔記者林彥彤／台北報導〕為禽流感防疫，農委會在去年底宣布「生鮮禽蛋應使用一次性包材」政策上路，政策執行半個月，坊間仍常見塑膠籃盛裝販售散裝蛋；防檢局昨鬆口表示，在不違反「一次性使用」原則下，蛋商可繼續用塑膠籃供貨，但用過舊籃須換成新籃或熔掉再造新籃，避免重複使用。防檢局甚至計畫透過QR-code溯源稽查業者進貨紀錄，確保籃子不重用。

「生鮮禽蛋應使用一次性包材」是為避免傳統塑膠蛋籃重複使用，增加病毒交叉感染風險，農委會先前列舉可用一次性包材如「ＰＶＣ」（聚氯乙烯）、「ＰＬＡ」（聚乳酸）、「紙盤」和「紙禮盒」等。但新政策上路半個月，雜貨店、市場等販售散裝蛋店家，依然多處可看到以塑膠籃盛裝、販售。

確保籃子不重用 防檢局鬆口有條件續用

防檢局局長黃㯖昌昨表示，的確一直有業者反映，希望能持續使用塑膠籃，最近與業者開座談會，各地養雞協會及大盤商都反映，塑膠籃較利搬運、且可回收、成本較低，還有業者反映，塑膠籃可以三個舊籃換一個新籃，減少垃圾回收問題，防檢局因此有條件同意續用塑膠籃。

防檢局說明，只要不違反「一次性包材」前提，塑膠籃是可使用，例如籃子收回可給回收場熔掉再造，用新籃才可裝蛋；防檢局未來也會追蹤蛋籃上QR-code及進貨紀錄進行稽查，確保籃子沒重複用。

看守台灣協會秘書長謝和霖則認為，過去一籃可用多次，如果未來用一次就需熔掉再造，耗費電力與燃料，燃燒塑膠還會排放二氧化碳，都增加環境污染，政府應要設計監督機制，若能確保塑膠籃消毒乾淨，就不需大費周章銷毀再造。

學者︰從源頭推洗選蛋 包材不是問題

成大環境醫學研究所教授李俊璋也分析，從病毒防治角度，禽流感防治關鍵在於落實清潔，籃子不是不能重複使用，而是須徹底清潔消毒，甚至最好能從源頭推「洗選蛋」，無論何種包材就都不是問題。

民進黨立委陳曼麗也持相同看法，認為最重要應是從源頭做起，如果可做到雞蛋及包材病毒清理乾淨，就不會有交互感染的問題。

防檢局家禽生產科科長李宜謙說明，從防疫角度，一次性包材未必確保防疫，當然最好是蛋本身要乾淨，才能真正降低感染風險，防檢局現已規劃在彰化、屏東輔導擴大設立禽蛋洗選場。