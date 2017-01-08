書法老師號召 做愛心送春聯

2017-01-08

年關將近，社會上許多弱勢族群亟待援助。「6五3書法設計工作室」、「手寫時光」及寫字專家葉曄昨發起創意春聯及紅包袋義賣，不限捐助方式及團體，只要金額達500元，在這一週內透過臉書粉絲頁提出證明，就可得到雞年春聯及限量文創紅包袋。「6五3」設計師黃玟寧說，曾跟隨書法老師到捐血站擺攤，送捐血者手寫春聯，希望延續這個精神。葉曄回憶，以前參與過服務性社團，「過去付出時間，現在付出自己的技術」。（記者楊綿傑）