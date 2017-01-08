台塑化明起柴油漲1角 汽油持平

2017-01-08

台塑化昨日宣布，週一（9日）凌晨1點起，汽油價格不動、柴油每公升漲0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化表示，受到美國原油庫存減幅高於預期的影響，本週國際油價震盪微揚；調整後，零售價92無鉛汽油每公升維持25.2元、95無鉛汽油每公升26.7元、98無鉛汽油每公升29元、柴油每公升22.8元。（記者張慧雯）