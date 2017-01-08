圓了公婆遺願 捐2千萬土地蓋圖書館

2017-01-08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北建商陳榮華與妻子陳鄒洲妹，早年到新竹縣新豐鄉投資興建住宅，有感於偏鄉圖書資源缺乏，當時就允諾回饋地方捐地設圖書室，卻因土地變更作業問題延宕，這塊三百多坪、捐不出去的地，昨天由媳婦王美妍代表捐贈公所，目前市價約二千七百五十萬元，將興建崎頂村活動中心及社區圖書室，完成兩老遺願。

王美妍說，公公與婆婆生前熱心公益，民國六十六年到新豐鄉投資興建住宅時，感念地方鄉親協助很多，當時他們發現新豐屬偏鄉，圖書資源缺乏，因此允諾要捐地給地方設立圖書室，提供學子良好的閱讀環境。如今老人家的遺願終於能實現，很感謝鄉長徐茂淦和地方人士的協助。

崎頂村村長葉水森說，其實十多年前，陳家人就找他商討捐地事宜，但因為要先將林地變更為目的事業用地，地目變更行政程序繁複，一直未能實現，經鄉長徐茂淦奔波縣府等單位積極促成，可說是村民之福。

徐茂淦說，陳榮華是台北人，四十年前到新豐買地興建住宅，發現新豐圖書資源不足，主動提議捐地蓋社區圖書室兼做為崎頂村活動中心。他的媳婦等家族成員能夠努力實現兩老心願，讓他深受感動，未來也將設法籌措工程經費早日興建。

這筆一直捐不出去的土地，多年來隨著地方發展已經增值。徐茂淦表示，面積一千一百三十五平方公尺、約三百四十三坪，土地公告現值每平方公尺九千八百元，以市價每坪八萬元計算，約二千七百多萬元。