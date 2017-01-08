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一台卡打車 他橫越加拿大、非洲

2017-01-08

〔記者林孟婷／台南報導〕「有些事現在不做，一輩子都不會做了！」

電影《練習曲》內的一句台詞深深震撼著謝明景，他在五十六歲那年，順著心中的吶喊，騎著單車橫越加拿大，六十歲時再次騎著單車從北到南橫越非洲大陸，過程中有非常多的困難和艱辛，但全成了「我人生中最難忘懷的記憶」。

六十四歲的謝明景現任國際獅子會300-D1區事務長，熱愛單車運動，曾偷偷瞞著家人到美國騎著單車行經夏威夷、俄亥俄以及明尼蘇達等地。

謝明景五十六歲那年，更做了個重大決定，「騎單車橫越加拿大」。家人並不支持，但他說，如果現在不去做，也許以後就沒有機會實現願望了。

謝明景騎著單車、載著六個袋子共三十五公斤重，從加拿大溫哥華一路騎到紐芬蘭，花了一百三十七天、橫跨九千七百多公里，「在落磯山脈因坡度過陡，實在騎不動，牽了六小時的車」，雖然辛苦但他從不曾想過要放棄，「這是我的夢想，怎能輕易就放棄」。

謝明景沿途欣賞加拿大壯闊景色，拜訪獅子會獅友以及當地台僑，獲得熱情親切接待，他沿途向外慈善募款，募得十五萬元新台幣善款，全部贈予家扶中心和八八風災的救災經費。

六十歲時，謝明景再次騎著單車踏上非洲大陸，跟著團體隊友由埃及開羅一路騎到南非開普敦，一萬兩千多公里的旅程花了四個多月時間完成，沿途與非洲朋友相處、瞭解當地文化與習俗，「經歷了非洲之旅，讓我更深刻體會要惜福、知福以及造福」。

謝明景說，今年夏天打算規劃從法國巴黎騎到土耳其伊斯坦堡，完成橫越歐洲的夢想，為自己的世界旅途再添一筆難忘的回憶。

謝明景橫越加拿大、非洲拍下七萬多張照片，他精選其中兩百多張照片，昨在永康社教中心舉辦「踩騎一生」攝影展。

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  • 64歲的謝明景熱愛單車運動，曾橫越加拿大及非洲大陸。（記者林孟婷攝）

    64歲的謝明景熱愛單車運動，曾橫越加拿大及非洲大陸。（記者林孟婷攝）

  • 謝明景拍下7萬多張照片，昨在永康社教中心舉辦攝影展。（記者林孟婷攝）

    謝明景拍下7萬多張照片，昨在永康社教中心舉辦攝影展。（記者林孟婷攝）

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標題：一台卡打車 他橫越加拿大、非洲


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