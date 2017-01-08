台大槓上招聯會 反對學大考招新制
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學校務會議昨通過臨時動議，連署反對大學招生委員會聯合會日前針對一一○學年考招變革的共識，教授們批評新方案會造成災難、偏離正道，是為了搶學生不擇手段，將造成高三學習現場混亂。現場超過半數校務委員舉手贊成。
縮短申請入學時程 學生更痛苦
該連署獲得超過三十位跨學院教授支持，直指招聯會運作偏離正道。台大電機系教授吳瑞北表示，新方案影響層面大，若真的實施會造成災難，且常委會當天未做出決議，招聯會就擅自向媒體放話，根本違法擅權，企圖將此案「強渡關山」。
為配合十二年國教新課綱上路，去年十二月二日招聯會針對一一○學年考招變革達成共識，採現況微調方案，維持現階段「二次分發」，也就是基本學力測驗、申請入學、分科測驗、分發入學，但申請入學延至五月底，還給高三學生完整學習時間。
但吳瑞北表示，新制將申請入學延至五月底，等於五月初報名、五月底放榜，不僅縮短申請入學時程，學生放榜後決定是否要參加指考時間也縮減，痛苦指數不減反增。吳瑞北更批評，招聯會召集人清大校長賀陳弘師心自用，為搶學生不擇手段。
招聯會：需待3月送教育部核定
招聯會執行秘書戴念華則強調，會議當天只是在場委員達成共識，並非決議，仍要招聯會大會通過後，三月再送教育部核定，且當天召集人賀陳弘也重複最後共識，並無人提出異議。考招制度不是專為台大設計，台大應有「雅量」接受大家的共識。
教育部高教司副司長朱俊彰表示，考招制度仍在研議中，教育部會尊重招聯會決議。
台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，台大如果要繼續用各種考試來招收學生，會傷了大家的心，難怪近來在世界排名會頻頻退步。他認為，很多學生實作能力強，但不擅考試，申請入學可以看出學生其他方面的表現，有助於多元發展。
台南一中公民老師郭復齊同樣也傾向招聯會的方案，但「目前新制有許多需要改進的地方，像是將申請入學延至五月底，但高三下課程都還沒上完，很難繳交學期成績，希望能延至七月再作業。」
政治大學政治系學生廖浩翔認為，高中三年學習歷程無法被量化，學校應該要看學生的特質而不是分數，如果報名人數超過學校招收名額，是否仍會回到分數取向？新制應有完整配套措施。
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