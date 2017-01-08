踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市八德區霄裡的落羽松，近年來成為「網紅」賞花秘境，因為大批人潮湧至且部分遊客缺乏公德心，經常闖入園內拍照，甚至攀折樹枝、踩踏氣根等，居民氣得臉都綠了，地方人士已考慮封園！
假日人潮暴增 無視公告硬闖園區
八德區霄裡落羽松的賞花秘境，其實是私人苗圃，近三公頃的農地栽種三千多棵落羽松，每年十二月落羽松轉紅時極為吸睛。居民說，落羽松是造景的經濟作物，地主在十五、六年前開始栽種，從小樹苗呵護到現在，每棵至少價值十多萬元。不同季節的落羽松，綠、紅、落葉各有風華景致，原本只是當地人口耳相傳的「秘境」，怎知這兩年因網傳、臉書打卡而爆紅，今年人潮更是暴增。
每到休假日，經常可見遊客進入園內拍照，甚至攀折樹枝、踩踏氣根，地主貼出「請勿進入園區」告示牌，竹霄社區發展協會也製作「落羽松小宣言」，提醒遊客應行走在田埂或水泥道上，避免影響樹木生長。但有不少遊客為了拍照，不甩告示擅闖，氣根遭踩踏恐影響生長，也毀壞地主多年來的心血。有賞景遊客直言：「有看到告示牌，但看到別人進去就跟著進去了。」
當地居民抱怨說，現在周邊道路每到假日就塞爆，有車主直接停在轉彎處、住家門口，垃圾也隨地亂丟，這款ㄟ公德心讓人不敢領教！
園區屬私人土地
竹霄社區發展協會理事長鄧旭東表示，歡迎遊客參觀，但切勿踩進落羽松園區，那是私人土地，地主好心提供免費參觀，請拿出公德心，不要造成他人不便，也要遵守交通規則，在轉彎處、住家門口別停車，如果遊客持續不配合，不排除請地主封園，不再開放參觀。「希望不要走到這一步」。
許多網友說，台灣地狹人稠，又愛一窩蜂、看熱鬧，過去已經搞到新北市八煙聚落被迫封村，近來興起的淡水區「三芝田心子」也因吸引人潮而衍生當地民怨，桃園八德的落羽松也是如此，滿地斷枝、垃圾，美景全被破壞，如果真的封園，最後損失的還是民眾自己。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相
- 〈愛情甜甜圈〉暖爐
- 槍放行李箱 機場不設防
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin to run for top KMT job
- 去年12月出口 可望雙位數成長
- 人物側寫》詹啟賢的奇幻之旅
- 加工自殺罪／自殺獨活最重判7年
- 佛州機場遭濫射 他靠筆電從槍口下逃生
- 蔡總統抵美維安嚴密 國際媒體關注
- 美國會計票 認證川普勝選
- 棄洪而去 詹啟賢辭國民黨副主席
- 詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去
- 兒子家書太催淚 林英傑鬥志瞬間破表
- 談內科發展扯桃園 柯發言又惹議
- 校園開放不縮短 教育局：1例1休籌經費
- 王姿雯／失樂園
- 昔日救難英雄 高雄航空站消防班長 2度持毒被捕
- 林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點
- 籌助學金 家扶兒叫賣6千斤高麗菜
- 川普親信戴三角胸針 網路熱議
- 自由廣場》台灣安全心腹之患
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 豬哥亮硬撐撈錢 西川貴教玩假奶
- 推廣T-Bike 資訊月有試乘
- 史前館增科技設備 互動好好玩
- 專家：購買者為滿足性想像
- 投手再生有口碑 富邦搶增關鍵
- 遭控影響美國大選 俄國美女駭客喊冤
- 〈婚姻哲學〉人妻也有夢想
- 女子國家戲劇院鬧自殺 現場救護車待命中
- 艾瑪史東同場《鋼鐵英雄》 舊愛有說有笑
- 騎士三巨頭合體 籃網5連敗
- 吳昇桓助拳南韓 紅雀不阻擋
- 紀念林獻堂 萊園寫生賽頒獎
- 洪秀柱：對手應明示對黨的理念
- 共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將
- 自由廣場》無米樂 無田不樂
- 烘焙競賽頒獎 仁愛高山茶加值
標題：踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email