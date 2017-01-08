踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封

2017-01-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市八德區霄裡的落羽松，近年來成為「網紅」賞花秘境，因為大批人潮湧至且部分遊客缺乏公德心，經常闖入園內拍照，甚至攀折樹枝、踩踏氣根等，居民氣得臉都綠了，地方人士已考慮封園！

假日人潮暴增 無視公告硬闖園區

八德區霄裡落羽松的賞花秘境，其實是私人苗圃，近三公頃的農地栽種三千多棵落羽松，每年十二月落羽松轉紅時極為吸睛。居民說，落羽松是造景的經濟作物，地主在十五、六年前開始栽種，從小樹苗呵護到現在，每棵至少價值十多萬元。不同季節的落羽松，綠、紅、落葉各有風華景致，原本只是當地人口耳相傳的「秘境」，怎知這兩年因網傳、臉書打卡而爆紅，今年人潮更是暴增。

每到休假日，經常可見遊客進入園內拍照，甚至攀折樹枝、踩踏氣根，地主貼出「請勿進入園區」告示牌，竹霄社區發展協會也製作「落羽松小宣言」，提醒遊客應行走在田埂或水泥道上，避免影響樹木生長。但有不少遊客為了拍照，不甩告示擅闖，氣根遭踩踏恐影響生長，也毀壞地主多年來的心血。有賞景遊客直言：「有看到告示牌，但看到別人進去就跟著進去了。」

當地居民抱怨說，現在周邊道路每到假日就塞爆，有車主直接停在轉彎處、住家門口，垃圾也隨地亂丟，這款ㄟ公德心讓人不敢領教！

園區屬私人土地

竹霄社區發展協會理事長鄧旭東表示，歡迎遊客參觀，但切勿踩進落羽松園區，那是私人土地，地主好心提供免費參觀，請拿出公德心，不要造成他人不便，也要遵守交通規則，在轉彎處、住家門口別停車，如果遊客持續不配合，不排除請地主封園，不再開放參觀。「希望不要走到這一步」。

許多網友說，台灣地狹人稠，又愛一窩蜂、看熱鬧，過去已經搞到新北市八煙聚落被迫封村，近來興起的淡水區「三芝田心子」也因吸引人潮而衍生當地民怨，桃園八德的落羽松也是如此，滿地斷枝、垃圾，美景全被破壞，如果真的封園，最後損失的還是民眾自己。