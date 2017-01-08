核二廠燃料束破損 原能會說在安全範圍

2017-01-08

〔記者楊綿傑／台北報導〕台電核二廠一號機爐心燃料束去年七月中旬發現疑似受損，昨有網友在ＰＴＴ爆卦，披露其實是燃料束破損，包商還為此停工一個月，引發議論。原能會與台電均證實，去年十一月底大修時確認燃料棒護套破損，但相關數值都在安全範圍內。

網友指稱，核二廠大修「開蓋後，燃料束破裂，現場碘一三一爆棚。結果所有包商全部退場，停工一個月等半衰」。原能會核管處副處長李綺思表示，當時發現爐水輻射劑量偏高，台電研判，應該是有燃料棒破裂；由於輻射量離標準值還很遠，因此台電按照標準程序，先定位出可能發生問題的燃料束，對其進行「功率壓抑」、讓出問題的地方負載減輕。之後進行大修開蓋時，會同國外專家檢查，發現確有一束燃料束中的一根燃料棒護套破損，恰巧其運轉週期結束，便汰換不用。

台電發言人林德福說明，去年十一月底前運轉時，燃料棒應該就已破損，十二月歲修期間停機，開啟檢查整個爐心才確認燃料棒護套磨損，已將燃料棒移入燃料池內，一切安全。

對於網友提到「碘一三一爆棚」，李綺思解釋，破損狀況下，本來就會有分裂產物，使得爐水活度變高，流經之處輻射劑量也會較高，但仍在法定安全值中，歲修時程沒什麼影響。且就算很快修完，目前核二廠一號機為滿池狀態，也無法運轉。

碘131有致癌風險

核工博士賀立維則持相反看法，他表示，暴露在碘一三一環境下，有罹患甲狀腺癌的風險，難怪工人選擇撤出。賀立維說，碘一三一半衰期約為八天，但在反應爐高溫高壓下變成蒸氣，只要一開蓋就會洩漏出來，而且可能洩漏的核種高達一百多種，半年前未及時處理，恐使問題變得更嚴重。