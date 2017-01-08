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400生營養午餐後腹瀉 疾管署：恐染諾羅病毒

2017-01-08

〔記者沈佩瑤、張凱翔、吳亮儀／台北報導〕台北市龍門國中、明湖國中、政大實小和天母國小四所學校的四百多名學生，五日吃了「士福實業公司」提供的營養午餐後，六日陸續發生腹瀉，已有十二名學生就醫。疾管署根據症狀及腹瀉人數研判，可能是集體感染新型諾羅病毒。

北市衛生局查廠發現，業者廚房有天花板、地板破損，以及冷凍冷藏櫃不乾淨等三項缺失，要求廠商即刻停餐，週一複查通過後才可再供餐；若未改善，或發現學生是食物中毒，而非諾羅病毒感染造成腹瀉，可依食安法處以六萬至兩億元罰鍰。士福經理馬恆傑表示，會盡力改善並負責。

疾管署副署長羅一鈞分析，諾羅病毒污染食材最常見於貝類或生魚片等生冷食物，不過從當天營養午餐菜單來看，並無類似食材，推論可能是廚工感染。

北市衛生局已要求廠商出示廚工體檢報告，並檢查廚工手部有無傷口，初步判定廚工尚稱健康，但仍採集廚工手部檢體共十一件，連同食材檢體送驗，結果預計十八日出爐。週一還會再採更多廚工的檢體，交由疾管署檢驗，最快週三下班前有結果。

羅一鈞表示，目前學校也在和家長溝通，希望採集學生的檢體檢驗；若是諾羅病毒引發，即使感染者症狀好轉，仍能在一週內就確認病毒。

天母國小校長王慧珠表示，有十幾位學生發生腹瀉，但也有些腹瀉的小朋友是自備午餐；由於最近流感盛行，有些孩子因此併發腸胃炎或腹瀉，確切原因還是要等檢查結果出爐。

北市衛生局食藥處長王明理說，經醫師診斷，就醫學生的症狀多為腸胃型感冒，由於目前是諾羅病毒流行期，推測感染諾羅的機會較單純食物中毒高。

預防諾羅 勤用肥皂洗手

羅一鈞說，要預防諾羅病毒，須用肥皂勤洗手，因諾羅病毒對酒精等抵抗力強；感染學童應請假，校方應用漂白水消毒環境。此外，會接觸到食材的廚工和從業人員，每天要監控自己的身體症狀，若有腹瀉又沒有洗手，就容易帶有病毒，進一步污染食材。

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標題：400生營養午餐後腹瀉 疾管署：恐染諾羅病毒


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