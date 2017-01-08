信天翁滿腹垃圾 竟有夜店打火機
2017-01-08
〔記者王捷／台南報導〕黑背信天翁的肚子裡竟有台南夜店的打火機？ＣＮＮ發表生態影片，動保專家在中途島黑背信天翁的屍體中發現打火機，上頭有中文地址、電話，記者查訪為台南市夏林路的夜店。附近居民表示，該地址的透天厝從十多年前就是夜店，但已多次換手，無法確認打火機是哪個時期的。
在ＣＮＮ生態影片中，動保專家布朗（Matt Brown）於中途島觀察黑背信天翁生態，發現信天翁誤食塑膠垃圾的問題嚴重，死亡鳥隻的胃簡直是垃圾場，包括瓶蓋、打火機。影片中的打火機印有地址、電話，記者訪查該地址，目前為「小酒窩音樂會館」夜店。
台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩推測指出，打火機可能是遭人丟棄海中，或是颱風期間隨其他垃圾被沖入海內，隨著洋流漂流到北太平洋。藻類附生在打火機上，信天翁以為是食物而吃下肚，胃裡佔滿垃圾，最後飢餓而死。
曾翌碩說，信天翁只有繁殖期間才會在陸地活動，中途島上的死亡鳥類，凸顯垃圾污染海洋生態的浩劫。
黑背信天翁廣泛分布於北太平洋，繁殖時期遷徙至夏威夷群島，台灣周邊並非其棲地或活動範圍。
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