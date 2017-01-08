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磷酸鹽小檔案

2017-01-08

磷酸鹽類是許多天然食物的成分之一，人工製磷酸鹽類則在過去100多年來廣泛應用在食品加工上，主要作用是保水、黏著、增加風味、避免食物結塊等。

磷酸鹽常用於下列食物加工過程中，包括肉製品、禽肉製品、海產品、水果、蔬菜、乳製品、焙烤製品、飲料、馬鈴薯製品、調味料、泡麵相關速食品等。

（整理：記者吳亮儀）

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標題：磷酸鹽小檔案


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