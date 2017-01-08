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隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬

2017-01-08

吃一個蘇打麵包 就超過一日建議攝取量

〔記者吳亮儀／台北報導〕很多人知道飲食最好少油、少糖、低鈉，但很少人注意「少磷」，食品藥物管理署預計年後放寬食品添加物磷酸鹽類的標準，腎臟科醫師卻擔心這是健康隱形殺手，認為腎臟病患恐怕首當其衝，病情更容易惡化。

磷是骨骼和牙齒的構成材料之一，並有保持人體內代謝平衡的功能，成人每日磷建議攝取量為八百至一千毫克。

人工磷酸鹽類則是合法添加物，普遍做為食品改良劑，可保水、黏著、抗氧化、抑菌等，最常見添加在冷凍食品、起士、加工肉品、麵包、濃湯、碳酸飲料等食物中，每公斤限量三千毫克（三公克）。

合法添加物 口香糖放寬至現行的14倍

食品藥物管理署預計於年後預告，針對不同品項食品放寬磷酸鹽類添加標準。常見品項如口香糖就放寬至每公斤四萬四千毫克，為現行標準的十四倍多；麵包、餅乾製品也放寬到九千三百毫克，為現行標準的三倍多。

食藥署科長高怡婷表示，可添加的食物種類與限量標準是根據CODEX（國際食品法典委員會）建議，預告會讓各界提供意見。食藥署組長潘志寬表示，數值和限量仍會微調，「一切未定案」。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，一般食物中含有機磷，人體吸收率約十％至卅％，加工食品的磷酸鹽類添加劑卻是無機磷，人體吸收率幾乎是百分之百，非常容易過量。腎臟功能不良的患者，無法順利把磷排出體外，可能會導致高血磷症，長期高血磷症也會有副甲狀腺機能亢進、腎性骨病變等。

台灣洗腎人口多 恐增腎臟病患負擔

台大腎臟科醫師姜志剛指出，健康的腎臟可以代謝磷，但腎功能喪失的患者就得非常注意。以新版添加限量草案來看，若一個蘇打麵包兩百公克重，五個重一公斤，可添加九千三百毫克磷，吃一個蘇打麵包就等於吃下一千八百六十毫克的磷，已超過一日建議攝取量，腎臟無法代謝。

姜志剛說，食藥署修訂新版限量標準是希望與國際接軌、促進貿易順暢，但國內的磷攝取教育還不足，若真的放寬，勢必要有好的標示和宣導。

根據健保署統計，二○一四年我國洗腎人口，每百萬人有三二一九人洗腎，居世界第一。顏宗海表示，標準跟國際接軌是好事，但也該考量國人的健康狀況，再思考「標準是否合宜」？

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  • 新限量標準草案中，口香糖的限量最高，每公斤可達4萬4千毫克。（記者吳亮儀攝）

    新限量標準草案中，口香糖的限量最高，每公斤可達4萬4千毫克。（記者吳亮儀攝）

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標題：隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬


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