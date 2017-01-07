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《健康充電站》腸躁症保健講座

2017-01-07

台大醫院醫師李宗錞、營養師陳燕慈1月14日上午10時至12時（9時45分前報到入座），在該院總院微風美食街員工用餐區（台北市中山南路7號地下一 樓）共同主講「大腸激躁症的保健觀點」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2312-3456轉61234或65653，假日請轉61510。

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標題：《健康充電站》腸躁症保健講座


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