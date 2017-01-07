尿尿引來螞蟻 才發現血糖爆表
2017-01-07
記者湯世名／彰化報導
糖尿病患若血糖控制不佳，當心併發症找上你！
藥師周錫洋常聚餐應酬，有一回上廁所小便，發現尿液竟引來螞蟻，就醫發現罹患糖尿病；另一名48歲的林文品因生活作息不正常，總覺得疲累，在一次意外開刀清創手術時，才發現罹患糖尿病，所幸以口服藥物搭配新型針劑降血糖藥物，讓血糖降低也有效控制體重。
60歲的周錫洋說，他在40歲時經常應酬聚餐、飲酒，有一回上廁所時發現尿液竟引來螞蟻聚集，把他嚇壞了，就醫發現罹患糖尿病，但過去20年來並未積極治療，導致飯前血糖曾飆高到正常人3倍的350mg/dl、糖化血色素飆至11.3%，2年前開始積極接受治療，使用糖尿病口服藥物搭配腸泌素治療，總算讓血糖降到標準值。
林文品則因工作緣故，經常在晚間11時才吃飯，總是感覺疲累，體重一度達130公斤，在5年前左腳踩到鐵釘傷口發炎造成蜂窩性組織炎，在開刀清創手術時，發現飯前血糖竟高達400mg/dl、糖化血色素9.8%，才知道罹患糖尿病，使用糖尿病口服藥物搭配腸泌素治療，讓血糖與體重都下降。
彰化基督教醫院糖尿病健康e院副院長謝明家指出，糖尿病高危險群與年紀、肥胖、家族病史、不運動有關，台灣糖尿病患近7成血糖不達標，增加罹患各種併發症的風險，嚴重恐致命，因此再忙也要顧健康，除了口服藥物，還可考慮換用新型針劑腸泌素，讓控糖更有效、生活更輕鬆。
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