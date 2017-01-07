預防胎死腹中 多一分用心及注意
2017-01-07
文／曾翌捷
「胎死腹中」是每位孕媽咪心中最深沉的恐懼，而社群網路上五花八門的資訊及親朋好友間口耳相傳的悲劇故事更加深了孕媽咪的擔憂。
英國學者尼爾．舍比爾（Neil Sebire）利用大數據方式分析2005到2013年間，英國兩家大型醫院分別是大奧蒙街醫院和聖喬治醫院的胎兒遺體解剖報告。1064例的死胎個案中，有40%可藉由遺體解剖得到確切死因，剩餘60%的個案中，有一半可發現致死危險因子，但是仍有近30%的個案無法找到確切死因。
此項研究也發表在《婦產科超音波學期刊》上。
在胎死腹中（發生在懷孕23週以前）的個案中，「上行性感染」以及「前胎胎死腹中」是主要的確診死因及危險因子；在死產（發生在懷孕24週以後）的個案中，則以胎盤因素（包含胎盤剝離、胎盤結構異常，以及胎盤功能不佳）為最主要的確診死因及危險因子。
值得注意的是，「臍帶意外」（臍帶打結或臍帶繞頸）造成的不幸個案不到總數的1%。作者也利用胎兒體重統計資料庫去比對死胎個案的發育狀況，發現其中有37%的個案在產檢過程中有胎兒發育遲緩的跡象。
因此，對每位孕媽咪而言，懷孕過程中除了以往所重視的臍帶繞頸外，更應該留意是否有不正常的陰道分泌物、腹痛，以及發燒等症狀，以便即時對潛藏的「上行性感染」進行治療。
此外，寶寶的體重發育、胎動頻率，以及羊水量的多寡也是產檢過程中不容忽視的重要指標。
若有疑似胎兒發育遲緩的跡象，應進一步評估胎盤功能的好壞，以便決定何時為最佳的生產時機。
面對胎死腹中，只要多一分用心及注意，也許就能少一件讓人遺憾的悲劇。
（作者為高雄馨蕙馨醫院醫師）
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