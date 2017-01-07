攝取高劑量維生素C 反增加腎結石風險
2017-01-07
文／林俐岑
現代人三餐不定時定量，飲食不均衡，每天吞著好幾顆的保健食品當作保命丸。目前台灣最常食用的保健食品多半為維生素C、綜合維他命、綜合維生素B群、魚油等，特別在季節交替時，更有些民眾會攝取高劑量的維生素C來預防感冒。
日前居家營養訪視的個案中，有一位個案的家屬年約80歲的老先生，拿出了他平時服用的保健食品及藥品，包括降血壓藥及軟便劑，保健食品有近5種，大多是兒女的孝心。
老先生表示，他每天會服用10顆維生素C（每顆劑量是680mg，10顆高達6800mg）。我聽了非常驚訝，再次確認我沒聽錯。服用高劑量的維生素C真的能預防感冒嗎？感冒的病毒株種類眾多，想透過高劑量的維生素C來預防感冒，多半是想透過提升自我免疫力來對抗病毒，但有許多研究指出，即使是攝取超過1000mg的維生素C，對於預防感冒是否有效？至今仍無一致性的研究結果；已經出現感冒不舒服症狀的人也沒有直接證據可以證實能夠緩解感冒症狀。
以一般成人而言，維生素C的每日建議攝取量為100mg，最大上限為2000mg。很多人對於維生素C仍有錯誤的觀念，想說是水溶性維生素，過多就會從尿液排出，但是每天服用高劑量的維生素C卻可能增加腎結石的風險，主要是高劑量的維生素C會在身體內代謝成草酸，反而增加草酸鈣的形成。因此，維生素C最好還是從天然食物攝取是最安全的。
一顆中型的芭樂就可以滿足您一整天維生素C的需求。若常處於高壓力工作環境下，或是有傷口需要加強修復等情況的民眾，維生素C的需求量才會提高。此時也可以多攝取一些奇異果、柑橘類（柳橙、橘子）、草莓、綠花椰菜等來提供身體所需。
（作者為營養師）
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