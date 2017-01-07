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紅酒的白藜蘆醇 有助抑制口腔癌前病變

2017-01-07

記者蔡淑媛／台中報導

「口腔黏膜下纖維化症」是口腔癌的癌前病變，而ZEB1則是引發此症的致癌因子。學者研究發現，紅酒裡的「白藜蘆醇」可以抑制ZEB1活化，不讓細胞持續纖維化，變成癌細胞。這項研究成果已刊登在去年6月的腫瘤學頂尖期刊《腫瘤標靶（Oncotarget）》。

中山醫學大學生醫系教授張文瑋指出，嚼食檳榔5年或以上者有超過5成的人會出現不同程度的口腔黏膜下纖維化症，嚴重者會難以張口，以致咀嚼進食困難，須接受類固醇和手術治療，但治療後仍會復發。再不戒除，10年內有8%會惡化成口腔癌。

張文瑋與該校口腔醫學院教授余承佳繼3年前發現檳榔裡的檳榔鹼會活化口腔癌基因ZEB1，造成口腔黏膜的纖維母細胞纖維化，引發口腔黏膜下纖維化症，此研究已在2014年發表在《細胞與分子醫學期刊》。

由於紅酒裡的紅酒多酚具有抗發炎、抗衰老與抗氧化功效，於是張文瑋和余承佳進一步從紅酒多酚物裡萃取出白藜蘆醇，在實驗室裡做培養皿實驗，將白藜蘆醇滴進患者纖維化的病變細胞中，結果發現白藜蘆醇可以抑制ZEB1活化，使細胞不會纖維化，口腔黏膜能正常生長，但未添加白藜蘆醇的對照組細胞則持續纖維化，以致病變細胞的膠原蛋白過度增生變萎縮。

張文瑋指出，實驗中發現每CC紅酒裡有11微克的白藜蘆醇就能產生抑制細胞纖維化效果，一般來說，每100CC紅酒有2毫克白藜蘆醇，民眾可以適量飲用保健。不過張文瑋強調，預防口腔癌一定要戒除檳榔，另外桑椹、花生、決明子與紅葡萄皮也都有白藜蘆醇。

未來將持續研發，希望做成醫材或保健食品等，用來預防改善口腔黏膜下纖維化症，並預防口腔癌。

對此發現，台中榮總口腔科醫師程稚盛說，口腔癌患者有88%長期嚼檳榔，菸、酒、檳榔都是致癌因子，使細胞受損病變，三者一起吃的毒性更高，要防癌，建議仍要戒菸酒和檳榔，每半年洗牙做口腔檢查，定期口腔癌篩檢，養成健康的生活和飲食習慣，才是根本之道。

《飲酒過量，有害健康/未成年請勿飲酒》

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  • ▲張文瑋利用患者病變細胞，加上白藜蘆醇後，可抑制ZEB1基因，黏膜膠原蛋白不會過度增生造成萎縮。（記者蔡淑媛攝）

    ▲張文瑋利用患者病變細胞，加上白藜蘆醇後，可抑制ZEB1基因，黏膜膠原蛋白不會過度增生造成萎縮。（記者蔡淑媛攝）

  • ▲口腔黏膜下纖維化症會使口腔黏膜變硬，難張嘴。 （記者蔡淑媛翻攝）

    ▲口腔黏膜下纖維化症會使口腔黏膜變硬，難張嘴。 （記者蔡淑媛翻攝）

  • ▲學者研究發現，適量喝紅酒可以抑制口腔癌前病變基因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲學者研究發現，適量喝紅酒可以抑制口腔癌前病變基因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

  • ▲檳榔中的檳榔鹼會造成口腔癌前病變。 (記者蔡淑媛翻攝)

    ▲檳榔中的檳榔鹼會造成口腔癌前病變。 (記者蔡淑媛翻攝)

  • ▲學者研究發現，適量喝紅酒可以抑制口腔癌前病變基因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲學者研究發現，適量喝紅酒可以抑制口腔癌前病變基因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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