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台灣義助越南15年 受助人跨海來說謝謝

2017-01-07

越南籍的團文勇小學三年級就被父親遺棄，必須利用課餘時間獨力拾荒，照顧精神失常的媽媽與哥哥，15年前受至善基金會協助，在台灣認養人及基金會協助下，努力一路讀上大學。而今團文勇長大成人、事業有成，他首次到台灣，感謝這塊土地上的人民當年無私的幫助。此外，還有多名當年透過至善獲得照顧的越南貧童也都帶著滿滿感謝來台，期許自己成為能夠助人的人，將這份情傳下去。

（記者楊綿傑）

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  • 當初的越南貧童，在受到台灣及至善的資助之下，現在都已成為社會中堅，他們特地來到台灣表達感謝。（至善基金會提供）

    當初的越南貧童，在受到台灣及至善的資助之下，現在都已成為社會中堅，他們特地來到台灣表達感謝。（至善基金會提供）

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