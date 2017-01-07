漫畫史寫新頁//百人繪 拼出5公尺台灣之美
2017-01-07
〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內老、中、青三代百位漫畫家親手繪製一百個台灣意象圖案，拼成五公尺特大漫畫拼圖昨天揭幕。這也是台灣漫畫史上首次大規模聚會，以日月潭、太魯閣、珍珠奶茶等百個台灣意象為題材，由漫畫家發揮創意，設計具本土特色的圖像，寫下漫畫界歷史新頁。
台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，能在短時間內集結這麼多人，都要「感謝」政府不斷抄襲國外漫畫圖像，「如果政府不知道人才在哪，那我們就拿出來給你看」。
漫畫大師蕭言中筆下的金門風獅爺造型十分逗趣，他說，以親子風獅爺來呈現，希望用慌張的神情扭轉一貫的莊嚴形象。
漫畫家林明鋒則畫出結合遊戲風格的宋江陣，跳脫傳統民俗技藝團的框架；他表示，台灣漫畫能見度低，長期以來被日系漫畫壓著打，希望能喚起政府重視，至少讓本土漫畫和國外漫畫平起平坐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- A超商下班後到B超商打工 業者：可能會越來越多…
- 菜蟲案外案 北農代理董事長10萬交保
- Uber條款上路 開出10張舉發單
- 攪拌樁深度減半、驗收試體掉包 高雄輕軌包商偷工減料
- 放任北農成自走砲 農委會不用負責嗎?
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 花蓮暗夜大火 1住戶順利逃生
- 原民生比率最高 青年高中10年有成
- 蘇嘉全祖墳旁 被丟垃圾1週未清
- 林明禎邂逅李敏鎬 大頭搞破壞
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 〈徵文啟事〉孩子不想上學
- 邁向蛙人路
- 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 焦點評論》年改勢在必行 不能任由喊價
- 《韓嫩團聲援紅白》SF9登「台」拜早年 秀國語︰紅包拿來
- 「希望蛋糕」 地震災民重新站起來
- 自由談》不要用「配套」來罵人！
- 他闖紅燈還要警快開單 被搜出奇毒「含笑半步癲」
- 增菘瑋有「富」案 獅只能祝福
- 圓鼓鼓鴿子來店 咖啡館主稱吉兆
- 鳳山行政中心站 候車亭現原民風
- 漸凍人投身公益 用熱情迎戰人生
- 紐倫堡發明展 基隆兩生奪金
- 新北》路邊身障車位 3月起剩前4小時免費
- 下架違法套房 國際租屋平台釋善意
- 數位藝術中心營運空窗 柯P要究責
- SBL》全隊本土最高分 于煥亞榮耀外婆家
- 萬金石馬拉松 正能量女神相挺
- SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場
- 一例已難行 還敢推二例？
- 賓拉丹之子 美列為「特別指定恐怖份子」
- 新北》珍貴樹木認定粗略 標準擬修正
- 學測盼高中 忠明考生吃包糕粽
- 4奶油反式脂肪最多 衛局籲少吃
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- 松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒
- 社論》好主張為何變成壞政策？
- 打郭董招牌詐財 鄧鴻吉被訴
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 不滿官版 全教總發起10萬師請假抗議
- 設免費茶席 陶博館志工展陶藝
- 綠電開發 彰縣開放受污農地
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：漫畫史寫新頁//百人繪 拼出5公尺台灣之美
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分