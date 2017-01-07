漫畫史寫新頁//百人繪 拼出5公尺台灣之美

2017-01-07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內老、中、青三代百位漫畫家親手繪製一百個台灣意象圖案，拼成五公尺特大漫畫拼圖昨天揭幕。這也是台灣漫畫史上首次大規模聚會，以日月潭、太魯閣、珍珠奶茶等百個台灣意象為題材，由漫畫家發揮創意，設計具本土特色的圖像，寫下漫畫界歷史新頁。

台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，能在短時間內集結這麼多人，都要「感謝」政府不斷抄襲國外漫畫圖像，「如果政府不知道人才在哪，那我們就拿出來給你看」。

漫畫大師蕭言中筆下的金門風獅爺造型十分逗趣，他說，以親子風獅爺來呈現，希望用慌張的神情扭轉一貫的莊嚴形象。

漫畫家林明鋒則畫出結合遊戲風格的宋江陣，跳脫傳統民俗技藝團的框架；他表示，台灣漫畫能見度低，長期以來被日系漫畫壓著打，希望能喚起政府重視，至少讓本土漫畫和國外漫畫平起平坐。