今年首度完全免試 15校全非都會區

2017-01-07

〔記者林曉雲、沈佩瑤、王捷／綜合報導〕全面免試入學起跑！今年九月將首度有十五所公立高中職舉辦完全免試入學招生。教育部長潘文忠昨天表示，完全免試入學不採計國中會考成績，也不看在校成績，希望引導國中全面教學正常化，達到就近入學及減輕考試壓力的目的，將採漸進方式推動。

首年選擇相對單純的十五所學校單招辦理，次長林騰蛟補充，包括新北市金山高中和雙溪高中、花蓮縣光復商工和玉里高中、馬祖高中等校，都沒有競爭入學的問題。

由國中生自願報名 不採計會考成績

這十五所學校對應區內的國中校數從三校到八校，由國中生自願報名，不採計會考成績，只看志願序和多元表現。如果招生名額求過於供，則會列正取和備取。時程上，完全免試將在會考舉辦之前、五月中旬報名，但在會考之後放榜。各校簡章預計在一月十六日公告，總招生名額約一千五百多名，但各校會預留一成左右的名額給採計會考成績的一般免試入學招生，完全免試招未滿額也可留用到一般免試。

明年一○七學年則將評估推動全區高中職免試入學。林騰蛟表示，目前有可能性的縣市包括基隆、台東、馬祖（連江縣）及澎湖。至於高度競爭的就學區或縣市如台北市、台中市及明星高中，短期內不會推動完全免試。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清肯定表示，完全免試招生之後，學生不必跋山涉水到其他地區念書、可就近入學，逐步推動下，明星高中光環減弱，期望最後達到全國各校均可完全免試入學。

國教行動聯盟理事長王立昇指出，少子化讓很多高中職早就招不滿，本就可以完全免試，教育部卻把現狀當成政績在誇口；有爭議的是競爭激烈的高中職，如果不採計會考成績、不比分數，要如何做到公平入學？教育部仍未提出有效對策。

建國中學教務主任蔡哲銘及北一女校長楊世瑞都表示，採用完全免試入學的學校，通常位在相對偏遠的地區，升學人數和招生名額差不多，基北區入學競爭較為激烈，目前沒有辦法採用完全免試入學。台南女中校長鄭文儀也說，全免試應該從離島或是偏鄉著手。台南一中校長張添唐則表示，要全面推動完全免試入學，可能需要一段時間。