Uber條款上路 開出10張舉發單
2017-01-07
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新修正的公路法第七十七條「Uber條款」昨日上路，公路總局鎖定Uber主要營運的北北基桃等都會區，下令監理所站全面出動稽查，全日對八輛車的駕駛、車主及Uber公司，共開出十張舉發單。
不過，之前有個人短時間內被開兩張單的案例，法院認定處分未確定不可連續開罰，而撤銷第二張罰單。因此，對Uber公司處分書究竟要開出幾份，公路總局最快下週一與律師開會討論。
Uber條款上路後，有民眾反映很難叫到車，不過記者下午在台北市中正區實測，十分鐘左右就有車輛。平均每天開四到五小時的Uber謝姓駕駛說，過去一個月大約賺三至四萬元，但昨天不敢上線載客，畢竟新法剛上路，還是避避風頭。
Uber表示，重罰多少會讓合作駕駛以自用車參與車輛分享經濟活動有所疑慮，Uber會持續支持合作駕駛與使用者，致力經營台灣市場。至於是要透過補貼駕駛或是幫忙吸收罰單？還未有定案；而昨日監理單位開出的舉發單，會交由法務團隊研擬後續做法。
公路總局運管中心副執秘梁郭國表示，開出舉發單後，不論是車主或駕駛，都有十五天時間可向主管機關解釋，時間過後才會開出處分書。由於之前有案例是法官認為收到處分書前不應連續開罰，因此，昨日攔查到違規八輛車後，對於Uber這個相同對象要如何罰，只能保證至少會開出一份處分書、處一百萬元罰鍰。若按照這個趨勢，至少要四十五天後、大約二月下旬，才能對Uber公司罰到最高兩千五百萬元。
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