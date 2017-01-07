放任北農成自走砲 農委會不用負責嗎?

2017-01-07

記者吳欣恬／特稿

颱風過後，菜價狂飆，農委會不但忙著調動菜源，還要四處抓菜蟲、平抑菜價，否則民怨難平；如今北農企業工會揚言在農曆年前發動怠工，為難民生、要脅政府，農委會難道不用負責嗎？

台北市政府和台北農產運銷公司的爭議延燒，農委會不是局外人，持股廿二．七六％，和北市府同為大股東，又是中央主管機關，身負監督之責，怠工爭議已經燒了兩天，態度卻一直曖昧模糊。一旦春節前怠工成真，消費者和農民權益同受波及，農委會官員就算下台也難平息民怨。

政黨輪替後，民進黨一直希望取得台北果菜批發市場的主導權，卻始終打不進核心，加上和台北市長柯文哲欠缺默契，互動不佳，乾脆隱身幕後。甚至在前董事長許長仁遭撤換、官股董事於常董選舉中失利時，農委會官員竟然還說：「北市府控制不了自己公司，關農委會什麼事？」

去年十月底柯文哲夜訪農委會拜會主委曹啟鴻後，雙方表面似已達成共識，卻因前農糧署會計主任劉光華抗命，不願發動臨時股東會改選董事，辭去監察人引爆內部險惡，農委會雖然大動作撤其主管職務，並送政風單位調查，但對北農內鬥，完全拿不出對策。

如今北農都已兵臨城下，揚言要以怠工相逼，農委會竟只會「指導」北市府妥善處理溝通，卻未採取任何具體行動，坐視情勢僵化。

確實，台北果菜批發市場蔬果供應量，僅佔大台北地區的四分之一，農委會有的是子彈，可以主動宣示春節菜源無虞，挫敗北農驕態，並安民心，但身為國內農業最高主管機關，束手無策，坐視市場失火，毫無疑問就是失職。