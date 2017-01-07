採購藥品涉收回扣 醫被訴貪污罪

2017-01-07

高雄市立民生醫院前林姓骨科主任醫師，涉嫌在任內採購關節腔注射劑「速普新」（玻尿酸成分）向藥商收取回扣高達280多萬元，儘管林男矢口否認，但因藥商認罪，指證歷歷，高雄地檢署偵結，將林男依貪污罪起訴，認罪坦承行賄的鄭姓藥商、李姓業務經理、王姓業務員等3人獲緩起訴。

調查局高雄市調查處去年接獲檢舉，民生醫院當時林姓骨科主任醫師涉嫌收受藥商回扣，檢調在林男家中搜出現金116萬元、澳幣近2千元，及百達翡麗、勞力士等8只名錶，林家被搜出的部分現金以黃色信封包裝，藥商指證是交付賄款時的包裝袋，但林否認收回扣，遭高雄地院諭令以100萬元交保，民生醫院也拔掉其主任職務。民生醫院院方強調，同仁若有不法、從嚴議處。

（記者黃建華、洪定宏）