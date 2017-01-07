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日月光排廢水無罪 被發回更審

2017-01-07

封測大廠日月光公司K7廠被控偷排廢水污染後勁溪案，高雄高分院前年9月將廠長蘇炳碩等5人全判無罪，引發爭議，最高法院日前撤銷二審對蘇炳碩等4人無罪判決，認定檢方上訴有理，予以發回更審，另維持工程師何登陽二審無罪判決確定。

最高法院刑九庭指出，案發當時，K7廠共排放5千多噸廢水，其中含鎳、銅和強酸等重金屬污泥3千多公斤，有害人體健康。被告在檢方偵訊時，承認如廢水和污泥的酸度太高，工廠應停工清理，但廠長等人在案發時卻「以生產線為重」，不願停工避免損失，不是廠方應變不足，而是顯有犯意，這些二審都應查清楚。

二審判蘇姓廠長等4人無罪判決，遭最高法院撤銷、發回更審，高雄高分院昨表示：「遵照最高法院的指示，將重新分案審理。」日月光昨表示，尊重司法審理，不便發表意見。

（記者項程鎮、黃建華、葛祐豪）

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