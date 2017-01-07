興航勞資談不攏 賴香伶直接找林明昇
2017-01-07
〔記者張凱翔／台北報導〕復興航空勞資爭議昨進行第五度勞資協商，經四小時談判依舊破局，資方僅願意依「大量解雇勞工保護法」按員工年資給資遣費，拒絕北市勞動局提出的加發一．五個月的月薪、補償費十萬元方案，並撂狠話不接受此案，勞方什麼都拿不到；企業工會成員在勞動局協商會議室外與警方爆衝突。勞動局長賴香伶為此直接與興航董事長林明昇會談，也促成勞方與林明昇見面，並訂出下次協商會議於一月十一日召開。
企業工會表示，雖見到林明昇，但林僅表明他會「盡力」。興航公司將於一月十一日召開股東會，對員工資遣方案做最後決議，代表實質協商必須在十一日前敲定。
賴香伶昨晚受訪時表示，她與林明昇會面時說，勞動局召開強制協商會議的用意，在於資方應負起責任和勞方達成協議，非僅就法定底線當成最終方案，否則協商沒有意義可言。
興航企業工會從第一次協商提出「資遣費以年資一年一個基數計算、補償費五十萬」訴求，經歷四次破局，最終退讓接受勞動局官派會議主席法定資遣費外「加發一．五個月月薪、補償費十萬」方案，卻仍在第五次協商遭資方拒絕。
勞動局自興航宣布解散以來，已依大解法和勞基法針對資方未依法通報資遣、欠薪、協商期間資遣員工等，重罰一二五萬元。
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