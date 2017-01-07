149株活體珊瑚被盜 警裝釣客逮2男
2017-01-07
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島珊瑚海世界聞名，不肖份子也蠢蠢欲動，兩名男子為了「拚年終獎金」，特別從彰化南下紅柴坑附近海域盜採珊瑚，被岸巡及保七第八大隊人員埋伏查獲，起出逾三萬元共一百五十一株活體珊瑚及硨磲貝。
拚年終 彰化殺到墾丁
六三岸巡大隊日前接獲線報，發現有盜採前科的張嫌，車輛出沒在恆春紅柴坑海域附近，因他居無定所追查不易，查緝小組還特別喬裝釣客埋伏等待。
五日晚間，查緝人員果然發現一名男子著潛水衣，手提物品從海上返回車輛，盤查後，發現車上有潛水裝備及黑色大型塑膠水桶，張、李兩男子神情緊張，經檢查桶內裝有大量活體珊瑚，共計一百四十九株（約五十公斤）及硨磲貝兩顆，訊後依違反國家公園法及竊盜罪嫌送辦。
墾管處及查緝小組統計，除了兩顆硨磲貝，遭盜採珊瑚數量計有腎形珊瑚、軸孔珊瑚、表孔珊瑚、蕈珊瑚、海扇、肉質軟珊瑚、棘穗軟珊瑚、海羊齒等，市價超過三萬元。墾管處清點後，已由潛水人員將這批珊瑚復植回墾丁海域。
墾管處保育課指出，珊瑚是需要長時間成長的生物，盜採屬情節重大、造成海洋生態嚴重損害，墾管處早年就已將盜採案件提升至刑法竊盜罪移送法辦，可處一年以下有期徒刑。
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