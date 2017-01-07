化妝品廣告事前審查 大法官認定違憲

2017-01-07

〔記者項程鎮、吳亮儀／綜合報導〕ＤＨＣ打贏憲法官司！日商ＤＨＣ台灣公司不滿化妝品廣告沒事先送審被罰，聲請釋憲，司法院大法官會議昨天做出釋字第七四四號解釋，宣告化妝品廣告事前審查制度違憲。大法官認為，事前審查制度限制廠商的言論自由，已逾越必要程度，不符憲法比例原則，還違反憲法保障人民的言論自由，即日起失效。

違反言論自由 ＤＨＣ打贏憲法官司

司法院秘書長呂太郎指出，就算化妝品有含藥成分，例如防曬、美白等產品的廣告，一樣不能事前審查。大法官認為，含藥化妝品對民眾健康的影響雖較一般化妝品為高，但相關廣告對民眾的健康不會造成直接威脅，如果產品違法，只要透過事後懲罰和禁止輸入、製造和抽驗等取締措施，就能達到保護人民健康目的。

ＤＨＣ在九十九年八月五日於奇摩購物中心網站刊登防曬乳廣告，廣告載有：「能在肌膚表面形成保護膜，預防陽光傷害肌膚」等字眼，因未向主管機關事前申請核准，被台北市政府衛生局依法裁處罰鍰三萬元，ＤＨＣ不服，提起訴願、行政訴訟被駁回確定，轉而聲請釋憲。

食藥署科長洪國登說，去年九月就已將化妝品管理條例修正草案送往立法院審議，取消事前審查規定。但增訂化妝品不得標示、宣傳或廣告醫療效能，並修正化妝品定義，增訂化妝品業者、產品資訊檔案及化妝品成分等立法定義。

洪國登說，歐盟、美國、日本、韓國都沒有事前審查規定，對大法官的釋憲，食藥署表示「尊重」。未來將加嚴審查廣告違規，例如廣告違法宣稱療效等。

目前成藥、指示藥的廣告刊播也需事前審查，是否也受影響？洪國登說，在一九九六年也有藥商聲請釋憲，但大法官當時認為不符合比例原則，因為藥品關係人體健康，在言論自由和健康之間，應以健康為重，因此藥品廣告仍需事前審查。