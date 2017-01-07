空品糟透 彰化大佛很朦朧
好天氣到今天 北台明下探16度
〔記者楊綿傑、鄭瑋奇、林良哲／綜合報導〕數日來整個西半部都陷於空氣污染之中，從北到南空氣品質指標（ＡＱＩ）不是「警戒橘」就是「不良紅」，預估今天北台灣空品不良狀況會稍緩解，但中南部仍持續受PM2.5污染影響。
明日起受北方境外污染物影響，北部地區又回到空污籠罩行列，因有東北季風南下，北部與東半部地區將有短暫雨，氣溫會明顯轉涼，且越晚越冷，中部以北低溫將下探十六度。天氣冷、空氣糟，民眾最好多留在室內或是戴口罩及穿保暖衣物。
北部民眾週末假日想出遊，要好好把握今天。氣象局表示，週六天氣溫暖穩定，氣溫偏高，各地天氣以多雲到晴為主。高溫方面，中部以北二十六度、南部二十八度、東半部也有二十五至二十六度；低溫部分全台各地大約在十七度至二十度。
週日天氣轉變，東北季風挾帶冷空氣並伴隨水氣南下。氣象局表示，週日氣溫會逐漸下降，這波東北季風主要影響台灣時間為下週一至週三，最低溫預期出現在週二清晨，中部以北低溫十四至十五度，中南部日夜溫差大，提醒民眾注意。
最嚴重時 有7個測站亮 不良紅燈號
自前晚開始到昨天上午，空污影響「不健康」的範圍從中部擴大至北部，最嚴重時有七個測站亮起「不良紅」燈號，下午慢慢降至橘或黃。南部地區午後也飆到一片橘紅。中部空污最嚴重，幾乎全程維持橘紅狀況。
昨天在台北遠看一○一大樓及新光大樓稍微有點朦朧，但中部的彰化大佛隱藏在霧霾之中，只見其輪廓，一度幾乎完全消失。
環保署空保處長蔡鴻德表示，環保署前晚就協調包括台中電廠、北部的林口及協和電廠降載，不排除協調高雄興達電廠也降載。
ＡＱＩ出現「警戒橘」時，外出不只要配戴口罩，敏感族群包括心血管、呼吸道疾病患者，老人及孩童，應該減少劇烈活動。到達「不良紅」時，所有民眾都必須減少戶外活動，敏感族群更應留在室內。
環保署表示，今天北部空氣品質會略微緩解，大致在黃色普通等級，中南部受風向影響，空污會比過去幾天還要嚴重。到明天，北部受鋒面南下帶來些許北方的境外污染物影響，可能達到「警戒橘」等級，所有民眾都應提高警覺。
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