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攪拌樁深度減半、驗收試體掉包 高雄輕軌包商偷工減料

2017-01-07

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕高雄環狀輕軌地盤改良工程驚爆偷工減料！檢調查出包商台洋公司承作緊鄰駁二特區、哈瑪星C14車站的路基地盤改良工程時，應依工程設計施作深度至少六公尺的攪拌樁，業者涉嫌指示工人將攪拌樁深度減半，並掉包鑽心試體以通過驗收。

包商、監工2人收押 3人交保

高雄地檢署搜索台洋公司後，依詐欺、背信等罪將台洋陳姓負責人與許姓監工聲請羈押禁見獲准，另有三人獲交保。

高市︰工程品質有問題或不法 可解約

高市捷運局昨聲明，輕軌工程安全與品質不能打折，若調查確有涉及工程品質問題或不法，最重可終止契約。

檢方昨指出，台洋公司於一○五年間承作高雄市捷運工程局發包之「高雄環狀輕軌捷運建設（第一階段）愛河高架橋西引道C14車站統包工程」中之「軌道園區路基地盤改良工程」時，明知該處係內政部公布之土壤液化高潛勢區，為使土質穩固，應依工程設計施作直徑六十公分、深度六公尺或七公尺之攪拌樁一千餘支。

但台洋實際負責人陳男與掛名登記負責人柯男等人，涉嫌指示台洋公司股東兼領班陳男、高男及工人，只需施作深度二至三公尺之攪拌樁，並預先備妥合格之鑽心試體於驗收時掉包提出，偷工減料，詐取地盤改良工程款。

檢方指出，許姓工地監造人員明知工程有偷工減料及鑽心試體掉包事實，仍涉嫌以監造職權護航。

傳喚七名涉案嫌犯與三名證人到案後，認為許姓監工涉犯刑法背信、台洋公司陳姓負責人涉犯刑法詐欺取財等罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

另外，台洋公司登記負責人柯男、股東及領班陳男與高男，均坦承犯行，訊後以十萬元至廿萬元金額交保候傳。

地盤改良若沒照設計打樁 列車會較晃

高市捷運局說明，土壤液化可透過地盤改良強化，本案採攪拌樁工法，讓地盤結構穩固。由於該路段原來就是台鐵臨港線軌道，台鐵火車已經使用數十年，需打下六公尺深地樁，是根據專業工程顧問、考量地質狀況及載重等因素，精密計算後所得，若沒依照設計打樁，列車行駛過程可能比較晃，「舒適感」會變差，且因晃動厲害，也容易導致列車上電子零件耗損。

至於廠商因偷工減料的不法獲利有多少？捷運局指出，整體金額需等調查告一段落，才能進一步評估。

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  • 高雄輕軌改良工程傳出包商涉嫌偷工減料，圖為輕軌工地。（高雄捷運局提供）

    高雄輕軌改良工程傳出包商涉嫌偷工減料，圖為輕軌工地。（高雄捷運局提供）

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標題：攪拌樁深度減半、驗收試體掉包 高雄輕軌包商偷工減料


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