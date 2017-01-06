健康充電站─老年生活講座

2017-01-06

中國醫藥大學附設醫院台北分院骨科醫師陳衍仁1月11日下午5時至晚上6時，在該院一樓大廳院徽前衛教區（台北市內湖區內湖路二段360號）主講「如何讓自己擁有高品質的老年生活」。

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